Así es el el túnel más largo de América Latina: el coloso que busca cambiar el mapa regional

Colombia avanza en la construcción del Túnel del Toyo , la megaobra vial que se convertirá en el túnel carretero más largo de América Latina . El proyecto se desarrolla en el departamento de Antioquia y forma parte de la denominada Nueva Vía al Mar , un corredor estratégico que conectará Medellín con la región de Urabá y los puertos del Caribe colombiano.

Con una extensión de 9,73 kilómetros, atravesará la cordillera Occidental. Según las autoridades locales, la obra permitirá reducir de manera significativa los tiempos de viaje entre el distrito más poblado del país con la costa norte, además de mejorar el transporte de carga y la conexión logística hacia los mercados internacionales.

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La construcción comenzó en 2018 y es impulsada por la Gobernación de Antioquia , la Alcaldía de Medellín y el Instituto Nacional de Vías (Invías) . El proyecto completo incluye cerca de 39 kilómetros entre túneles, puentes, viaductos y nuevas rutas de acceso.

¿Cómo será el Túnel del Toyo, el más largo de América Latina?

El proyecto también es conocido como Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y contará con sistemas de ventilación, monitoreo, drenaje y seguridad vial. Además, tendrá galerías de rescate y salidas de emergencia distribuidas a lo largo del recorrido.

Las obras atraviesan municipios como Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Dabeiba, zonas históricamente alejadas de los principales corredores logísticos del país. El objetivo oficial es facilitar la salida de productos industriales y agrícolas hacia los puertos de Urabá y fortalecer el comercio exterior colombiano.

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De acuerdo con los últimos reportes oficiales, algunos tramos ya superan el 60% de avance y el revestimiento del enclave principal se encuentra prácticamente finalizado. Durante 2026 continuarán los trabajos vinculados a pavimentación, sistemas electromecánicos y equipamiento de seguridad, mientras que la habilitación total del corredor está prevista entre finales de 2026 y 2027.

Por qué el Túnel del Toyo busca ser el coloso que cambiar el mapa regional

Uno de los principales cambios que promete el Túnel del Toyo es la reducción del tiempo de viaje entre Medellín y Urabá. Actualmente el trayecto puede demandar cerca de siete horas, pero con la nueva infraestructura se estima que el recorrido bajará a alrededor de cuatro horas.

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El proyecto también apunta a consolidar un nuevo corredor económico hacia el Caribe colombiano y convertir a Urabá en un nodo estratégico para exportaciones, turismo y transporte de mercancías. Por su magnitud, la obra es considerado una de las apuestas de ingeniería vial más importantes de América Latina.