El adolescente de 16 años detenido por el homicidio del bebé de un año en Colón también es investigado por otro asesinato

El adolescente de 16 años detenido este miércoles como presunto autor del homicidio del bebé de un año en Colón también es investigado por otro homicidio ocurrido en la zona, informó el Departamento de Hechos Complejos en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Tras la detención del menor por el caso del bebé, fue rápidamente identificado como el presunto autor del asesinato de un hombre de 23 años el 17 de abril .

En este marco, el detenido fue conducido en primera instancia a la Fiscalía de Adolescentes de 2.° turno por el caso del niño y posteriormente será derivado a la dependencia de 3.° turno que indaga sobre el homicidio.

La Policía detuvo a sospechosos por los casos de un bebé asesinado en Colón y otro baleado en Malvín Norte

Homicidio de bebé de un año en Colón: encontraron el auto utilizado en el ataque y la Policía realiza pericias

El 27 de abril, un bebé de un año murió luego de que el auto en el que viajaba junto a su padre, de 24 años, fuera atacado a balazos en Colón .

Un comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo señaló que el tiroteo se produjo pocos minutos antes de las 20:00 en Bulevar Aparicio Saravia y Pasaje J. En el lugar se encontraron varias vainas de nueve milímetros.

El padre del bebé, que conducía el auto, fue herido en el brazo, el hombro y un oído. Junto con el bebé fueron trasladados a un centro de salud privado ubicado en Avenida Garzón y Lanús, pero el bebé murió producto de las heridas.

Hace dos semanas, la Policía había detenido al hombre en un operativo en el barrio Conciliación. El ahora imputado no tenía antecedentes y la Justicia le impuso seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía de Homicidios de 1er. Turno.

El homicidio de joven de 23 años

Por su parte, el 17 de abril, un hombre de 23 años fue encontrado muerto con una herida de bala en la cabeza.

El hecho ocurrió en la madrugada, cuando personal policial fue alertado sobre un herido de arma de fuego en las inmediaciones de Aparicio Saravia y Pasaje J, en la zona de Colón, mismo barrio donde sería asesinado después el bebé de un año.

Al llegar al lugar, encontraron a un joven de 23 años sin aparentes signos vitales, con una herida en la cabeza. Un equipo de emergencia médica acudió al sitio, y el médico actuante constató el fallecimiento del joven.