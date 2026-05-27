La Policía detuvo a un adolescente de 16 años como sospechoso del asesinato de un bebé de un año en Colón

La Policía detuvo esta noche a un adolescente de 16 años como presunto autor del homicidio del bebé un año en Colón ; el menor viajaba con su padre de 24 años en el auto cuando ocurrió la balacera del pasado 27 de abril.

El menor de edad está la orden de la Fiscalía de Adolescentes , informó en primera instancia Telemundo de Canal 12 y confirmó El Observador.

El padre del bebé conducía el auto cuando minutos antes de las 20:00 de ese día recibió el ataque a balazos en la zona de Bulevar Aparicio Saravia y Pasaje J. El hombre fue herido en el brazo , el hombro y un oído .

La Policía detuvo a sospechosos por los casos de un bebé asesinado en Colón y otro baleado en Malvín Norte

Imputaron a un hombre por encubrimiento del asesinato de un bebé de 1 año en Colón

Junto con su hijo fueron trasladados a un centro de salud privado , pero el bebé murió producto de las heridas . Por este mismo caso ya hay un hombre de 46 años imputado por encubrimiento .

Hace dos semanas, la Policía había detenido al hombre en un operativo en el barrio Conciliación. El ahora imputado no tenía antecedentes y la Justicia le impuso seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía de Homicidios de 1er. Turno.

Por un caso similar, en que un bebé de seis meses resultó herido de bala en Malvín Norte, la Justicia también imputó a otro hombre como coautor de un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. En su caso deberá cumplir prisión preventiva como medida cautelar por seis meses. Este episodio y el de Colón, sin embargo, no estaban vinculados.