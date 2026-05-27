Elecciones del BPS: José Pereyra no irá por la reelección y presentó a candidatos de su espacio para los órdenes sociales

José Pereyra , director representante de las empresas en el Banco de Previsión Social ( BPS ), anunció que no irá por la reelección, pero presentó a los candidatos de su espacio para los tres órdenes sociales.

Las elecciones del BPS se llevarán a cabo el domingo 22 de noviembre y en ellas se elegirán a los representantes sociales para integrar el Directorio en representación de los trabajadores , las empresas y los jubilados y pensionistas .

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El Directorio del BPS está conformado por cuatro miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, además de tres directores sociales electos por cada uno de los órdenes .

En una conferencia de prensa en la Cámara Empresarial de Maldonado, Pereyra anunció su decisión de no presentarse como candidato y expresó, entre otras cuestiones, la necesidad de una alternancia real en la gestión.

En la misma instancia respaldó a Bernardo Aldabalde como candidato de las empresas, a Lorena Roqueta como candidata de los trabajadores y a Renaldo Borreiro como candidato de los jubilados y pensionistas. El espacio en cuestión busca profundizar las reformas, asegurar una representación equilibrada y garantizar una gestión transparente, según comunicaron.

El todavía director agradeció el apoyo a su gestión por parte de instituciones, comercios y ciudadanos desde su asunción en 2021. También expresó que le queda un 10% de mandato por delante.

El banco señaló en un comunicado que está terminando de confeccionar el padrón electoral, pero recordó que el voto es secreto, personal y obligatorio, pasible de sanciones económicas.

No están obligados a votar los mayores de 75 años y los titulares de prestaciones por incapacidad, sean de cualquier edad. Estas excepciones no se aplican a las personas designadas como mandatarios para representar a empresas.