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Elecciones del BPS: José Pereyra no irá por la reelección y presentó a candidatos de su espacio para los órdenes sociales

El director por las empresas expresó, entre otras cuestiones, la necesidad de una alternancia real en la gestión

27 de mayo de 2026 21:46 hs
Archivo: José Pereyra, director representante de las empresas en el Banco de Previsión Social

Archivo: José Pereyra, director representante de las empresas en el Banco de Previsión Social

José Pereyra, director representante de las empresas en el Banco de Previsión Social (BPS), anunció que no irá por la reelección, pero presentó a los candidatos de su espacio para los tres órdenes sociales.

Las elecciones del BPS se llevarán a cabo el domingo 22 de noviembre y en ellas se elegirán a los representantes sociales para integrar el Directorio en representación de los trabajadores, las empresas y los jubilados y pensionistas.

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El Directorio del BPS está conformado por cuatro miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, además de tres directores sociales electos por cada uno de los órdenes.

En una conferencia de prensa en la Cámara Empresarial de Maldonado, Pereyra anunció su decisión de no presentarse como candidato y expresó, entre otras cuestiones, la necesidad de una alternancia real en la gestión.

En la misma instancia respaldó a Bernardo Aldabalde como candidato de las empresas, a Lorena Roqueta como candidata de los trabajadores y a Renaldo Borreiro como candidato de los jubilados y pensionistas. El espacio en cuestión busca profundizar las reformas, asegurar una representación equilibrada y garantizar una gestión transparente, según comunicaron.

El todavía director agradeció el apoyo a su gestión por parte de instituciones, comercios y ciudadanos desde su asunción en 2021. También expresó que le queda un 10% de mandato por delante.

El banco señaló en un comunicado que está terminando de confeccionar el padrón electoral, pero recordó que el voto es secreto, personal y obligatorio, pasible de sanciones económicas.

No están obligados a votar los mayores de 75 años y los titulares de prestaciones por incapacidad, sean de cualquier edad. Estas excepciones no se aplican a las personas designadas como mandatarios para representar a empresas.

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