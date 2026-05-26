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BCU dejó la tasa de interés en 5,75% y señaló presiones inflacionarias por el petróleo

Además, el BCU destacó que la economía uruguaya mostró recuperación en el primer trimestre, aunque con perspectivas moderadas de crecimiento para el resto del año

26 de mayo de 2026 17:37 hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió este martes, por unanimidad, mantener la tasa de interés en 5,75%, una decisión alineada con lo esperado por el mercado para esta instancia.

Esto ocurre en un contexto en el que la inflación proyectada a dos años continúa alineada con la meta y las expectativas del sector privado permanecen ancladas.

Es el segundo mes consecutivo de pausa, tras siete recortes consecutivos de la tasa entre julio de 2025 y marzo pasado.

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  • El contexto

  • La inflación interanual a abril se ubicó en 3,16%.

  • La inflación subyacente —que excluye precios volátiles y administrados— fue de 3,45%, continuando el proceso de convergencia hacia la meta de 4,5%.

  • Las expectativas de inflación de analistas y mercados se mantienen en 4,5%, alineadas con la meta del Banco Central, mientras que las empresariales se sitúan en 5%.

  • A nivel internacional, la persistencia del conflicto en Medio Oriente mantiene elevados los precios de la energía, en un entorno de volatilidad y presiones inflacionarias. Asimismo, se observa un aumento de las tasas de interés de largo plazo, lo que implica un entorno financiero menos favorable para los países emergentes.

  • En Uruguay, los indicadores disponibles señalan una recuperación de la actividad y del nivel de empleo en el primer trimestre. Para el resto del año, se mantiene una perspectiva de crecimiento moderado.
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En este escenario, el Directorio del BCU mantuvo la TPM en 5,75%, “para que la inflación converja a la meta de 4,5% y facilitar la permanencia de las expectativas ancladas en ese nivel”, dice el texto oficial.

Sin embargo, el Comité de Política Monetaria (Copom) consideró que el balance de riesgos para la inflación se inclinó levemente al alza como consecuencia de la mayor persistencia de los precios del petróleo en niveles elevados respecto de lo previsto en la reunión anterior.

“El Banco Central del Uruguay permanecerá atento a la materialización de los riesgos inflacionarios identificados y actuará en consecuencia si las condiciones lo requieren”, añadió el comunicado de la reunión.

Tasas y política monetaria

Una de las finalidades del Banco Central es la estabilidad de precios, como forma de preservar el valor de la moneda, es decir, la capacidad de compra del peso uruguayo.

La actual política monetaria en Uruguay es un esquema de metas de inflación basado en tasas de interés. La variable principal de referencia es la tasa del mercado de dinero interbancario (tasa call) a un día de plazo.

La política monetaria busca que esta tasa transmita su señal al resto de las tasas de interés de la economía, en forma consistente con el objetivo de inflación. Es decir, termina incidiendo en el costo del dinero en los distintos eslabones de la economía doméstica.

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