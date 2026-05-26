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Uruguay defendió en Consejo de Seguridad de la ONU la libre determinación y la solución pacífica de las controversias

El secretario de Estado afirmó que Uruguay ha defendido históricamente "la defensa del multilateralismo y del sistema de Naciones Unidas"

26 de mayo de 2026 17:37 hs
Mario Lubetkin, canciller de la República

Mario Lubetkin, canciller de la República

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

El canciller de la República, Mario Lubetkin —en representación de Uruguay en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)— defendió la libre determinación y el no uso de la fuerza, durante su exposición de este martes.

Durante el debate abierto sobre la Carta de la ONU y del sistema internacional centrado en esta institución, el canciller uruguayo afirmó que se deben preservar una serie de "principios básicos".

"Los principios jurídicos tales como la igualdad soberana de los estados, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias, la no intervención en los asuntos internos, la libre determinación y el no uso de la fuerza, resultan de obligatoria observancia en su integridad", dijo Lubtekin en su discurso.

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"Cuando estos principios básicos se incumplen, todo el tejido que hemos construido voluntariamente y de buena fe para poder vivir y desarrollarnos en paz durante los pasados 80 años, se empieza a deshilachar, como lamentablemente lo hoy estamos presenciando", agregó el ministro de Relaciones Exteriores.

El secretario de Estado afirmó que Uruguay ha defendido históricamente "la defensa del multilateralismo y del sistema de Naciones Unidas". A su vez, recordó que actualmente el país ejerce la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Consenso de Brasilia y el G77 + China.

"En estos complejos tiempos que vivimos para la paz y seguridad internacionales, reivindicar en su globalidad y de manera no selectiva, la vigencia de los Principios y Propósitos de la Carta de San Francisco, resulta más necesario que nunca, ya que éstos son los parámetros más elementales que tenemos para lograr una convivencia pacífica", añadió el ministro.

"El sistema de Naciones Unidas sin dudas tiene margen para ganar en eficiencia, claramente tiene que buscar ser más efectivo, así como deberíamos encarar reformas largamente postergadas, como las que harían que diversas entidades relevantes de este sistema sean más representativas, este mismo Consejo", sentenció el jerarca.

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