Presidente de Certal celebró el apoyo de Naciones Unidas al plan de Marruecos para el Sahara Occidental

El presidente de Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina ( Certal ), Pablo Scotellaro , celebró el apoyo de Organización de las Naciones Unidas al plan de Marruecos para el Sahara Occidental .

Scotellaro, quien también es presidente de la Cadena Internacional UCL Televisión , calificó el hecho como "histórico" .

"Un acto más que merecido que refleja los principios de autodeterminación de los pueblos y el espacio que Marruecos ha sabido forjar con esfuerzo y visión de futuro", dijo Scotellaro.

FRAUDE VIRTUAL Sanguinetti alertó por video creado con inteligencia artificial donde se usa su imagen para promocionar medicamento

BLANCOS Delgado afirmó que en el Partido Nacional están preocupados por sesgo de los jóvenes hacia el Frente Amplio

A su vez, recordó que acompañó a "una delegación de periodistas uruguayos" y "que durante los últimos meses" han mostrado " la realidad marroquí : su independencia, su pujanza y el liderazgo transformador de su majestad el Rey Mohammed VI ".

"Sentimos la satisfacción de haber cumplido una promesa asumida en esta misma tierra marroquí: promover el apoyo del Paraguay, país hermano con el que nos unen lazos de amistad y cooperación, al reconocimiento de esta causa justa", agregó el presidente de Certal.

Desde la ciudad de Marrakech afirmó ser uno de los "testigos de la alegría del pueblo marroquí".

"Reafirmamos nuestro compromiso de continuar apoyando a Marruecos y de seguir promoviendo, desde América Latina, el respaldo a esta gran nación", dijo Scotellaro, a la cual calificó como "una de las más dinámicas, abiertas a la integración y respetuosas de la diversidad cultural y religiosa".