Uruguay fue elegido como puerta de entrada regional para una nueva conversación global sobre clima, paz y seguridad

En un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes y una crisis climática cada vez más urgente , Uruguay volvió a poner sobre la mesa una pregunta poco frecuente en los debates ambientales: qué emisiones quedan fuera de los sistemas de reporte cuando no se contemplan escenarios de conflicto y seguridad .

Ese fue el eje del encuentro “Arte, Cultura y Paz Climática” , realizado en Casa Pueblo, Punta del Este, que marcó la llegada al país de The War on Climate , un movimiento global de base científica, social y cultural que promueve el concepto de paz climática y la transparencia como condición para una gobernanza ambiental efectiva .

La actividad reunió a autoridades nacionales, fuerzas vinculadas a operaciones de paz, legisladores, representantes del sistema de Naciones Unidas, embajadas, organismos de cooperación, academia y sociedad civil .

Entre los participantes estuvieron la viceministra de Industria, Energía y Minería, María Eugenia Villar ; la directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, María Fernanda Souza , con participación en las negociaciones hacia la COP30 y en la antesala de la COP31, donde Uruguay ejercerá la presidencia del G77 ; la jefa de la Oficina de ONU Migración Uruguay, Lucila Pizzarulli ; la directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino ; el director de Formación Militar del Ministerio de Defensa, Diego D’Elía ; el general José M. Martínez Quintana , responsable de las operaciones de paz del Ejército Nacional; y la directora general de Secretaría del Ministerio de Turismo, Florencia Ualde . También participó la Red de Jóvenes para la Justicia Climática .

“No puede haber gobernanza climática sin transparencia”, sostuvo Victoria Solé, coordinadora regional de The War on Climate. “Uruguay es uno. América Latina es una. Tenemos un futuro compartido”, agregó.

Desarrollo, territorio y conocimiento científico

Desde el ámbito departamental, Villarino señaló que uno de los principales desafíos es la tensión entre desarrollo y conservación. “El gran desafío es planificar el territorio desde una construcción colectiva, priorizando la conservación de los bienes comunes sin dejar de pensar en el desarrollo, porque de ese equilibrio depende la calidad ambiental que hoy distingue al departamento”, afirmó.

El rol del conocimiento científico en la formulación de políticas públicas también ocupó un lugar central. El decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, Juan Cristina, advirtió que “sin conocimiento no hay políticas públicas posibles ni desarrollo humano sostenible. Es imposible proteger lo que no conocemos, y el clima no tiene fronteras”.

Desde el Poder Ejecutivo, Ualde destacó el enfoque social del encuentro y el papel del sector turístico frente a la crisis climática. “Hablar de cambio climático no es solo hablar de datos, sino de una acción profundamente humana. El turismo puede y debe ser una herramienta de transformación social, cultural y ambiental”, sostuvo.

Uruguay como hub climático regional

El encuentro combinó diálogo institucional y expresiones artísticas en un formato que buscó ampliar el debate más allá del ámbito técnico. Según los organizadores, fue el primer paso de una serie de acciones regionales destinadas a instalar una discusión aún ausente en la agenda climática internacional.

En ese marco, The War on Climate impulsa que Uruguay se consolide como hub climático regional, capitalizando el momento de liderazgo y proyección internacional que el país ejerce actualmente de cara a la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.