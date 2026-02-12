Dólar
MÚSICA

Uruguay a toda costa: los shows gratuitos que se anunciaron y donde serán

Luana, Emiliano Brancciari y homenajes a Zitarrosa y El Sabalero conforman la programación del ciclo Uruguay a toda costa, que irá de febrero a abril

12 de febrero 2026 - 9:22hs
BeFunky-collage (9)

El ciclo de espectáculos Uruguay a toda costa anunció una serie de fechas para lo que queda del verano 2026, en el marco de la celebración de sus 20 años. Con shows en Montevideo y distintos puntos de la costa, la grilla incluye tanto presentaciones de artistas de diversos géneros como algunos homenajes a figuras históricas de la música uruguaya.

El evento que organiza el Ministerio de Turismo tendrá seis instancias repartidas entre febrero y abril, todas con entrada libre.

Uno a uno, los shows gratis que habrá en la costa

La cartelera del ciclo empieza este sábado 14 de febrero en Rocha. Valizas será la locación para la presentación de la banda Cuatro pesos de propina.

El 22 de febrero, en tanto, la acción se mueve al oeste, más precisamente a Kiyú, donde Luana dará un show en el que estarán todas las novedades de su disco Icónica, además de las piezas anteriores de su repertorio atravesado por la música tropical y popular.

El líder de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari, se presentará el 28 de febrero en Piriápolis, con las canciones de su proyecto solista, EMI, con el que ya lleva publicados dos discos, y en el que presenta una faceta más íntima de su trabajo como cantautor.

Ya en marzo, el día 7, el proyecto teatral Kompania Romanelli presentará su espectáculo familiar en Atlántida.

Por su parte, abril estará reservado a dos homenajes a figuras clave de la música popular uruguaya. El 1° de ese mes, en Colonia, habrá un tributo a José Carbajal, "El Sabalero", a través de sus canciones y de un trabajo documental sobre su obra y su figura.

El 10 de abril, en tanto, habrá en Montevideo un homenaje a Alfredo Zitarrosa, en el que distintas artistas mujeres reinterpretarán su repertorio, para conmemorar lo que habría sido su cumpleaños 90.

Temas:

Uruguay Emiliano Brancciari Luana

