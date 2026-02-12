Darwin Núñez en una situación límite y con una racha sin goles en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que se acerca a los dos años

Darwin Núñez y Federico Valverde de la selección de Uruguay ante Colombia

A cuatro meses del debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 , el goleador Darwin Núñez atraviesa la situación más incómoda desde que llegó al fútbol árabe en busca de minutos y goles para prepararse para el torneo de Canadá, Estados Unidos y México.

Como informó Referí este miércoles , la llegada de Karim Benzema al equipo Al-Hilal de Arabia Saudita dirigido por el italiano Simone Inzaghi condicionó el lugar que tendrá el delantero uruguayo en el equipo.

Por una limitación de cupos extranjeros en el plantel, el entrenador decidió quitar de la lista de la liga local a Darwin Núñez para dar ingreso a Benzema.

Esto implica que Darwin quedó fuera de la competencia en la que participaba todas las semanas y, en este escenario, solamente le quedan los partidos en la Champions League de Asia en la que, en el mejor de los casos, podrá jugar cinco partidos.

Desde que llegó al equipo árabe, el uruguayo disputó 16 partidos, anotó seis goles y brindó cuatro asistencias en la liga local. Su equipo está primero y le lleva un punto a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Al Hilal es el único club clasificado a octavos de final de la Champions y en el mejor de los casos podrá jugar cinco partidos, si llega a la final: octavos (dos partidos), cuartos, semifinal y final.

Las fechas en las que podrá jugar serán entre el 2 y 11 de marzo por octavos de final, previo a la fecha FIFA de marzo con la selección uruguaya que enfrentará a Inglaterra y a una selección africana, y si clasifica: del 16 al 18 de abril en cuartos, 20 y 21 de ese mes, semifinales y la final, el 25 de abril.

Darwin va camino a cumplir dos años sin convertir goles en la selección

De aquel inicio brillante bajo la gestión de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, en junio de 2023 a este presente, la realidad de Darwin Núñez genera una inquietante preocupación.

El goleador que se afirmó con 10 tantos en el primer año de Bielsa en Uruguay, con los que ilusionó y generó la aureola de que se había instalado en el combinado celeste como el sucesor de los históricos Luis Suárez y Edinson Cavani, derivó en el futbolista que en junio cumplirá dos años sin anotar.

20241115 Facundo Pellistri y Darwin Núñez de la selección de Uruguay Facundo Pellistri y Darwin Núñez de la selección de Uruguay FOTO: L. Carreño

Estos son los números de Darwin que preocupan en la selección:

el último gol con Uruguay lo anotó en la Copa América a Bolivia, el 27 de junio. Convirtió el segundo del 5-0, a los 21 minutos;

en los últimos 11 partidos que jugó en la selección no convirtió;

faltó a cinco partidos en medio de esos encuentros para cumplir una sanción, en dos etapas -por una apelación de la AUF en plena Eliminatorias para contar con el goleador-, por los incidentes en los que participó tras la derrota de Uruguay ante Colombia en la semifinal de la Copa América;

en 2025 jugó solo tres partidos, con Argentina, Bolivia y Chile por el clasificatorio mundialista. En ese período, Uruguay disputó 10, ocho por Eliminatorias y dos amistosos.

El delantero estará en la convocatoria de Bielsa para los partidos amistosos de marzo, los últimos previo al Mundial.

Uruguay jugará el 27 de marzo ante Inglaterra en Wembley y tres o cuatro días después, la AUF aún no confirmó la fecha, ante Argelia en Italia.

El calendario de Uruguay en el Mundial 2026

El equipo de Bielsa hará su debut en 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos.

En la segunda fecha jugará ante Cabo Verde, también será en Miami el 21 de junio de 2026 a la hora 19 de Estados Unidos.

La última jornada de la fase de grupos ante España, será el 26 de junio en Guadalajara a la hora 21 de México.