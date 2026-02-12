Rampla Juniors comenzó a entrenar, bajó drásticamente el presupuesto, ya contrató a siete jugadores pero necesita pagar USS 650 mil para quedar habilitado a jugar en la C

Rampla Juniors comenzó a entrenar el martes de esta semana de cara a lo que será su primera vez en la Divisional C del fútbol uruguayo tras el histórico descenso sufrido el año pasado. El equipo debe saldar una deuda de US$ 650 mil y Gastón Tealdi, presidente de la sociedad anónima deportiva, logró comunicarse en las últimas horas con el accionista mayoritario, Foster Gillet, al que se le comunicó el monto a cancelar para poder participar de esta temporada.

El club arrancó las prácticas con Carlos "Poro" Aguiar como entrenador, y su hermano Luis, el Canario , ex Liverpool, Peñarol y Nacional, como asistente técnico. El preparador físico es Leonardo Ordoqui.

El picapiedra apostó por refuerzos interesantes para la divisional. En tal sentido llegaron Michael Borba , zaguero de Rentistas, Pablo Olivera , delantero de 38 años de vasta trayectoria que el año pasado jugó en Cerrito, el volante Sebastián Cal que procede de Atenas, el extremo Facundo Umpiérrez , también de Atenas, Ángel Chayanne Llanes de Cerrito (volante central), Ismael Tejería , zaguero de La Luz, Emiliano Aires, lateral de Oriental, Franco Delgado, delantero de Cerro Largo, y un retorno cargado de mucha simbología para el club: Pablo "Huevo" Pereira.

El centrodelantero que Gregorio Pérez ascendió a Primera en Peñarol allá por 2006, sorprendido por su potencia física, tiene ahora 40 años y viene de jugar en Terremoto, en la C.

En 2015, Pereira fue campeón con Rampla y fue clave en un heroico partido que marcó esa coronación cuando el picapiedra perdía en el Olímpico 4-1 con Cerro Largo y terminó ganando 5-4, marcando Pereira el 4-4 a los 92 minutos.

En nota con Referí, en 2026, Pereira contó cómo fue aquella experiencia en Rampla: "Me llamó (Gustavo) Añón (el entrenador) directamente, yo no lo conocía, y me habló de una realidad que después fue otra porque el grupo gerenciador nunca llegó. Había arreglado un buen sueldo para Segunda, pero dos días antes nos bajamos los pantalones para firmar por el mínimo. De 30 jugadores pasamos a 22, quedaron pila de compañeros sin laburo. Fue todo rebeldía, vivimos tanta cosa negativa, fue todo una cagada, que nos hicimos muy fuertes, hicimos una trinchera. Fue mano a mano con el que viniera. Lo único que nos quedaba era lo deportivo. La final con Cerro Largo reflejó toda la campaña. Perdíamos 4 a 1, al minuto 92 hago el 4 a 4 y mando el partido al alargue, no tenía fuerza ni para gritar el gol, estábamos con nueve jugadores y se quebró Mauricio Felipe. Lo más básico que puede tener un equipo nos faltaba: problemas de médico, el Olímpico en pésimas condiciones, un solo juego de ropa para entrenar...".

El martes llegó al entrenamiento en el Olímpico un hincha que comenzó a grabar y a insultar a Gastón Tealdi y el presidente de la asociación civil Gabriel Kouyoumdjian. Fue Pereira quien intercedió y en buenos términos lo sacó del estadio donde se registró una buena presencia de hinchas y no se generó más que ese incidente aislado con ese parcial que según se dijo a Referí está en lista de inhabilitados para ingresar a los escenarios deportivos.

Del plantel del año pasado seguirán para esta temporada el golero Lucero Álvarez, Joaquín Muñoz y Nicolás Royón.

También hay varios juveniles y más caras nuevas que llegarán esta semana y la siguiente.

El presupuesto se verá drásticamente reducido a unos US$ 500 mil anuales, es decir que poco más de US$ 40 mil por mes.

El año pasado el presupuesto mensual rondaba los US$ 300 mil por lo que las diferencias serán abismales.

Eso sí, Rampla tiene una deuda exigible para comenzar la temporada -que aún no tiene fecha de inicio- de unos US$ 650 mil.

Después de dos meses sin contestar mensajes ni tener comunicación con el club, por fin se pudo hablar con Foster Gillet para ponerlo al tanto de la situación y ahora se espera que llegue el dinero para saldar las deudas.

Este año el cuerpo técnico no tendrá por encima la figura del director deportivo que asumió el año pasado el argentino Humberto Grondona y el nexo con los hermanos Aguiar serán Tealdi, Kouyoumdjian y los directivos del oficialismo que permanecen en la sociedad civil ya que los de la oposición renunciaron en julio del año pasado.