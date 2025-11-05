Dólar
La comisión directiva de Rampla Juniors informó que "continuará negociando con la SAD" y que no nombrará persona no grata a Gastón Tealdi

La asamblea de socios de Rampla Juniors había decidido el lunes rescindir el contrato con la sociedad anónima deportiva de Foster Gillett

5 de noviembre 2025 - 17:46hs
Hinchas de Rampla Juniors

Hinchas de Rampla Juniors

Foto: Inés Guimaraens

La comisión directiva de Rampla Juniors emitió este miércoles por la tarde un comunicado en el cual, entre otras cosas, expresa que más allá de la resolución de la asamblea de socios respecto a rescindir su vínculo con la SAD de Foster Gillett, continuará las instancias de negociación con la propia SAD, al tiempo que informa que en sus estatutos, no existe la figura de "persona no grata" con la que declararon a Gastón Tealdi.

Varios socios repartieron durante la reunión dólares falsos con la cara de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y expresidente de Rampla Juniors, que hizo el nexo entre la SAD y el club, así como del estadounidense Foster Gillett y de Gastón Tealdi.

También llevaron billetes de pesos con la cara de Gabriel Kouyoumdjian, presidente de la asociación civil del picapiedra.

El comunicado de Rampla Juniors

Rampla Juniors emitió un comunicado este miércoles luego de la reunión de su comisión directiva.

En el mismo expresa no estar de acuerdo con lo que se votó en la asamblea de socios.

"La comisión directiva de Rampla Juniors Fútbol Club informa a sus socios, hinchas y simpatizantes que, sin perjuicio de lo resuelto en la asamblea celebrada el pasado 3 de noviembre, ha resuelto continuar las instancias de negociación con la Sociedad Anónima Deportiva (SAD), con el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos y consolidar las bases del desarrollo institucional y deportivo de la entidad", comienza diciendo el comunicado.

Y prosigue: "Asimismo, la comisión directiva considera oportuno aclarar que la figura de 'persona no grata' no se encuentra contemplada en los estatutos del Club. En tal sentido, discrepa con los cuestionamientos formulados durante la asamblea en relación al Dr. Gastón Tealdi, y reconoce su accionar responsable, así como el trabajo constante que ha desarrollado en favor del cumplimiento de las diligencias necesarias para el correcto funcionamiento institucional y deportivo del Club".

"Finalmente, la comisión reafirma su compromiso con el respeto institucional, la unidad y la convivencia entre todos los integrantes de la familia ramplense, convencida de que el diálogo, la cooperación y el compromiso colectivo constituyen pilares fundamentales para el fortalecimiento y crecimiento de nuestra institución", finaliza.

