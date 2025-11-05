Gabriel Oddone declaró a la Jutep patrimonio de US$ 1,8 millones

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , declaró ante la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) un patrimonio neto de $75 millones, lo que equivale a US$ 1,8 millones a valor de mayo de este año, fecha en que presentó su declaración jurada, a la que accedió El Observador.

El economista, que se retiró de CPA Ferrere poco antes de la campaña electoral, gana $237 mil como ministro. A sus ingresos mensuales se suman el alquiler de un apartamento –él y su esposa perciben $14.500 cada uno por ese concepto– y $120 mil por retiro mensual de utilidades en su participación en la sociedad Umerus SRL.

Entre sus activos, Oddone tiene $34 millones de depósitos bancarios compartidos a medias con su esposa y un apartamento en Punta del Este por casi $25 millones. Junto a su esposa, comparte la propiedad de un campo por $10,4 millones cada uno y casi $3 millones por un apartamento –los dos son bienes gananciales–.

En cuanto a inmuebles, su esposa suma una casa en Montevideo por $25 millones y otra en Maldonado que vale $6,2 millones.

El Subaru del año 2025 que tienen también es compartido a medias: son $1,3 millones en favor de cada uno. Oddone contó tiempo atrás en el streaming La Fórmula que se desprendió de un BMW porque era un "vehículo muy ostentoso" que no "adecuado para este momento" en que iba a asumir una posición relevante de gobierno.

En el campo de este matrimonio ambos declararon la propiedad a medias de $74 mil cada uno en caballos y ovejas. A su vez, el ministro de Economía tiene una participación minoritaria (5,8% del capital) en Dergan Sociedad Anónima.

Al restar las cuatro deudas bancarias por $524 mil, el patrimonio neto de Oddone resulta en $75 millones.

Su esposa, en tanto, con quien se casó en 2018 en terceras nupcias, tiene un patrimonio de $87,9 millones, lo que equivale a US$ 2,1 millones. Además de las propiedades a medias con su marido –el auto en común, las rentas por el alquiler de un apartamento, la titularidad compartida del campo y otro apartamento, las ovejas y los caballos–, declaró una participación del 50% en la sociedad Umerus SRL por $7,9 millones.

Entre los dos, el matrimonio suma un patrimonio de US$ 3,9 millones.