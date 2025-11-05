Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone declaró a la Jutep patrimonio de US$ 1,8 millones

Junto a su esposa, el ministro de Economía suma un patrimonio de US$ 3,9 millones, según su declaración jurada ante la Jutep

5 de noviembre 2025 - 19:51hs
oddone conferencia

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, declaró ante la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep) un patrimonio neto de $75 millones, lo que equivale a US$ 1,8 millones a valor de mayo de este año, fecha en que presentó su declaración jurada, a la que accedió El Observador.

El economista, que se retiró de CPA Ferrere poco antes de la campaña electoral, gana $237 mil como ministro. A sus ingresos mensuales se suman el alquiler de un apartamento –él y su esposa perciben $14.500 cada uno por ese concepto– y $120 mil por retiro mensual de utilidades en su participación en la sociedad Umerus SRL.

Entre sus activos, Oddone tiene $34 millones de depósitos bancarios compartidos a medias con su esposa y un apartamento en Punta del Este por casi $25 millones. Junto a su esposa, comparte la propiedad de un campo por $10,4 millones cada uno y casi $3 millones por un apartamento –los dos son bienes gananciales–.

Más noticias
oddone no deberia dormir por las noches cuando tenemos 32% de pobreza infantil, dijo vicepresidenta del pit-cnt
CENTRAL SINDICAL

"Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos 32% de pobreza infantil", dijo vicepresidenta del PIT-CNT

Marcelo Abdala en un acto del PIT-CNT. Archivo
PARLAMENTO

PIT-CNT consideró "demasiado tímida" propuesta del gobierno de sumar impuestos al capital en el Presupuesto Nacional

En cuanto a inmuebles, su esposa suma una casa en Montevideo por $25 millones y otra en Maldonado que vale $6,2 millones.

El Subaru del año 2025 que tienen también es compartido a medias: son $1,3 millones en favor de cada uno. Oddone contó tiempo atrás en el streaming La Fórmula que se desprendió de un BMW porque era un "vehículo muy ostentoso" que no "adecuado para este momento" en que iba a asumir una posición relevante de gobierno.

En el campo de este matrimonio ambos declararon la propiedad a medias de $74 mil cada uno en caballos y ovejas. A su vez, el ministro de Economía tiene una participación minoritaria (5,8% del capital) en Dergan Sociedad Anónima.

Al restar las cuatro deudas bancarias por $524 mil, el patrimonio neto de Oddone resulta en $75 millones.

Su esposa, en tanto, con quien se casó en 2018 en terceras nupcias, tiene un patrimonio de $87,9 millones, lo que equivale a US$ 2,1 millones. Además de las propiedades a medias con su marido –el auto en común, las rentas por el alquiler de un apartamento, la titularidad compartida del campo y otro apartamento, las ovejas y los caballos–, declaró una participación del 50% en la sociedad Umerus SRL por $7,9 millones.

Entre los dos, el matrimonio suma un patrimonio de US$ 3,9 millones.

Temas:

Gabriel Oddone mef Jutep

Seguí leyendo

Las más leídas

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo
AGRESIÓN EN ESCUELA

Paro de maestros en Montevideo este jueves: docentes, niños y padres sufrieron "agresión brutal" en una escuela

Cacho de la Cruz
INTERNACIÓN

Cacho de la Cruz está internado en CTI desde la semana pasada: qué le pasó al histórico conductor

Foto de archivo de 2023
TRÁNSITO

La Intendencia de Montevideo comenzó a implementar cambios en la circulación por Ellauri, Comercio y Rondeau

Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la conferencia de prensa de Nacional
NACIONAL

El mensaje de Vairo a Ruglio tras la ruptura de Nacional con Peñarol: "Es muy difícil cuando está continuamente con agresiones e instalando relatos alejados de la realidad"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos