"Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos 32% de pobreza infantil", dijo vicepresidenta del PIT-CNT

La vicepresidenta del PIT-CNT, Carolina Spilman, criticó este miércoles al ministro de Economía Gabriel Oddone por el presupuesto quinquenal presentado por el gobierno nacional y por sus dichos sobre la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de Argentina.

"Entiendo que en este momento Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil", criticó Spilman en rueda de prensa en el marco de la movilización por el paro general parcial de la central sindical, que tuvo la discusión del presupuesto como uno de sus ejes centrales.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 la pobreza alcanzó al 32,2% de los menores de seis años . La cifra baja levemente hasta el 28% en los niños de entre 6 y 12 años.

Spilman consideró que al ministro de Economía "le falta comunicarse con los trabajadores" : "Le solicitamos algunas cuestiones, como conocer de antemano las pautas salariales y conocer el presupuesto, pero no tuvimos suerte, lo conocimos el día antes de que ingresara al Parlamento. Me parece que le falta eso".

Elecciones en Argentina

Días atrás, Oddone valoró la victoria del partido del presidente argentino Javier Milei porque generará "un escenario de estabilidad de precios relativos" en el país vecino.

"Significa un buen escenario para nuestro canal comercial y para nuestro canal turístico, en particular para la próxima temporada en la que creemos que vamos a tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios", aseguró el ministro durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto Integrada por Hacienda.

Spilman consideró "muy lamentables las declaraciones".

"Está pensando en la estabilidad del capital y no en lo mal que están pasando los jubilados del otro lado del río, lo mal que están pasando los trabajadores y la cantidad de desempleo y la gente que no llega a fin de mes. No me parece que un ministro de Economía de un gobierno que parece ser de izquierda haga esas declaraciones", criticó.