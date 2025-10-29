Dólar
/ Nacional / CENTRAL SINDICAL

"Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos 32% de pobreza infantil", dijo vicepresidenta del PIT-CNT

Carolina Spilman también cuestionó a Oddone por sus dichos sobre la victoria del partido de Milei en Argentina: "Está pensando en la estabilidad del capital y no en lo mal que están pasando los jubilados"

29 de octubre 2025 - 15:29hs
La vicepresidenta del PIT-CNT, Carolina Spilman
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La vicepresidenta del PIT-CNT, Carolina Spilman, criticó este miércoles al ministro de Economía Gabriel Oddone por el presupuesto quinquenal presentado por el gobierno nacional y por sus dichos sobre la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de Argentina.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 la pobreza alcanzó al 32,2% de los menores de seis años. La cifra baja levemente hasta el 28% en los niños de entre 6 y 12 años.

Spilman consideró que al ministro de Economía "le falta comunicarse con los trabajadores": "Le solicitamos algunas cuestiones, como conocer de antemano las pautas salariales y conocer el presupuesto, pero no tuvimos suerte, lo conocimos el día antes de que ingresara al Parlamento. Me parece que le falta eso".

Elecciones en Argentina

Días atrás, Oddone valoró la victoria del partido del presidente argentino Javier Milei porque generará "un escenario de estabilidad de precios relativos" en el país vecino.

"Significa un buen escenario para nuestro canal comercial y para nuestro canal turístico, en particular para la próxima temporada en la que creemos que vamos a tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios", aseguró el ministro durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto Integrada por Hacienda.

Spilman consideró "muy lamentables las declaraciones".

"Está pensando en la estabilidad del capital y no en lo mal que están pasando los jubilados del otro lado del río, lo mal que están pasando los trabajadores y la cantidad de desempleo y la gente que no llega a fin de mes. No me parece que un ministro de Economía de un gobierno que parece ser de izquierda haga esas declaraciones", criticó.

Temas:

Oddone PIT-CNT paro general Ministerio de Economía

