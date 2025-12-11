Dólar
/ Nacional / AEROPUERTO DE CARRASCO

Detuvieron en el aeropuerto a un uruguayo de 46 años que traía un termo repleto de balas desde Estados Unidos

El uruguayo fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones y explosivos

11 de diciembre 2025 - 10:30hs
balastermo

El pasado lunes funcionarios de la Administración Nacional de Aduanas, en colaboración con la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos, lograron incautar una importante cantidad de municiones ocultas en el termo de un pasajero uruguayo que llegó desde Estados Unidos.

Durante una inspección primaria en el escáner de equipaje de un vuelo proveniente de Atlanta, Estados Unidos, los funcionarios detectaron una imagen sospechosa de un recipiente oculto dentro de las pertenencias del pasajero. Posteriormente, se llevó a cabo una inspección manual del equipaje, en la que se encontraron 252 cartuchos de calibre 22 y 20 cartuchos de calibre 35 escondidos dentro de un termo.

El pasajero, un ciudadano uruguayo de 46 años, fue detenido en el acto y, tras ser procesado, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones y explosivos. La pena impuesta fue de 12 meses de prisión.

Además, se dispuso el decomiso de las municiones incautadas, las cuales serán enviadas al Servicio de Material y Armamento (SMA) para su destrucción.

