Histórico: el ciclista uruguayo Thomas Silva firmó con Astana y es el primer celeste en llegar a un equipo World Tour

El uruguayo Thomas Silva , exciclista de Caja Rural-Seguros RGA, competirá la próxima temporada en el World Tour, la máxima categoría internacional, con el equipo XDS Astana , con el que ha firmado dos años, hasta 2027, según informó este lunes su nueva escuadra.

Es el primer pedalista celeste en llegar a un equipo de esa categoría internacional, en un hecho histórico, que le abre la posibilidad de correr las grandes pruebas como el Tour de Francia y el Giro de Italia, entre otras.

Thomas Silva, de 23 años y actual campeón nacional uruguayo , ya se ha consolidado las últimas temporadas en carreras de una sola jornada que se desenvuelve con soltura en terrenos montañosos y que además posee un potente esprint.

En la temporada 2025 ganó la clasificación de montaña de la Vuelta a Andalucía, una etapa del Tour del Lago Qinghai, donde también terminó segundo en la general, y una etapa del Gran Premio Internacional Beiras e Serra da Estrela. Además quedó cuarto en el Gran Premio Miguel Indurain y en el Grand Prix du Morbihan.

CICLISMO El uruguayo Thomas Silva se acerca a la máxima categoría del ciclismo mundial tras el interés de Astana, el equipo kazajo del World Tour

CICLISMO El uruguayo Thomas Silva volvió a estar en el top 10 de la Vuelta de España, en la cuarta etapa que se disputó este martes

"Estoy muy contento e inspirado por la oportunidad de dar un gran paso en el World Tour con un equipo tan prestigioso e histórico como el XDS Astana Team. Estoy deseando unirme al equipo, anticipando la nueva temporada, ¡y mi motivación está al máximo nivel! Hay mucho trabajo por delante, pero estoy dispuesto a darlo todo para seguir mejorando como ciclista profesional", declaró Thomas Silva tras firmar por su nuevo equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/XDSAstanaTeam/status/1997950405532373251&partner=&hide_thread=false NEW RIDER:



Uruguayan rider Thomas Silva will compete in the World Tour with XDS Astana Team starting from the next season. The contract is for two years:



https://t.co/W2VFxmnQdm#XDSAstanaTeam



@SprintCycling pic.twitter.com/yj0K1S5U8S — XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) December 8, 2025

Para Alexandr Vinokurov, director general del equipo XDS Astana, el ciclista uruguayo ha crecido "significativamente en los últimos años y su progreso a nivel pro-continental ha sido muy notable, por lo que su paso al World Tour era solo cuestión de tiempo".

"Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo con la dirección de Caja Rural–Seguros RGA y hayamos podido hacer esta transición antes de la temporada 2026. Creo que en nuestro equipo, Thomas tendrá todo lo que necesita para continuar con el impulso que ha construido en las últimas dos temporadas", aseguró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por XDS Astana Team (@xds_astana_team)

Con base en EFE