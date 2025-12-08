Dólar
El Observador / Polideportivo / CICLISMO

Histórico: el ciclista uruguayo Thomas Silva firmó con Astana y es el primer celeste en llegar a un equipo World Tour

"Estoy muy contento e inspirado por la oportunidad de dar un gran paso en el World Tour con un equipo tan prestigioso e histórico como el XDS Astana Team", dijo el uruguayo

8 de diciembre 2025 - 7:41hs
Thomas Silva en La Vuelta de España con Caja Rural

Thomas Silva en La Vuelta de España con Caja Rural

Caja Rural

El uruguayo Thomas Silva, exciclista de Caja Rural-Seguros RGA, competirá la próxima temporada en el World Tour, la máxima categoría internacional, con el equipo XDS Astana, con el que ha firmado dos años, hasta 2027, según informó este lunes su nueva escuadra.

Es el primer pedalista celeste en llegar a un equipo de esa categoría internacional, en un hecho histórico, que le abre la posibilidad de correr las grandes pruebas como el Tour de Francia y el Giro de Italia, entre otras.

Thomas Silva en el Tour de Qinghai
Thomas Silva en el Tour de Qinghai

Thomas Silva en el Tour de Qinghai

Thomas Silva, de 23 años y actual campeón nacional uruguayo, ya se ha consolidado las últimas temporadas en carreras de una sola jornada que se desenvuelve con soltura en terrenos montañosos y que además posee un potente esprint.

En la temporada 2025 ganó la clasificación de montaña de la Vuelta a Andalucía, una etapa del Tour del Lago Qinghai, donde también terminó segundo en la general, y una etapa del Gran Premio Internacional Beiras e Serra da Estrela. Además quedó cuarto en el Gran Premio Miguel Indurain y en el Grand Prix du Morbihan.

Thomas Silva en La Vuelta de España con Caja Rural
CICLISMO

El uruguayo Thomas Silva volvió a estar en el top 10 de la Vuelta de España, en la cuarta etapa que se disputó este martes

Thomas Silva en el Tour de Qinghai 
CICLISMO

El uruguayo Thomas Silva se acerca a la máxima categoría del ciclismo mundial tras el interés de Astana, el equipo kazajo del World Tour

"Estoy muy contento e inspirado por la oportunidad de dar un gran paso en el World Tour con un equipo tan prestigioso e histórico como el XDS Astana Team. Estoy deseando unirme al equipo, anticipando la nueva temporada, ¡y mi motivación está al máximo nivel! Hay mucho trabajo por delante, pero estoy dispuesto a darlo todo para seguir mejorando como ciclista profesional", declaró Thomas Silva tras firmar por su nuevo equipo.

Para Alexandr Vinokurov, director general del equipo XDS Astana, el ciclista uruguayo ha crecido "significativamente en los últimos años y su progreso a nivel pro-continental ha sido muy notable, por lo que su paso al World Tour era solo cuestión de tiempo".

"Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo con la dirección de Caja Rural–Seguros RGA y hayamos podido hacer esta transición antes de la temporada 2026. Creo que en nuestro equipo, Thomas tendrá todo lo que necesita para continuar con el impulso que ha construido en las últimas dos temporadas", aseguró.

Con base en EFE

Los hinchas de España vibran los partidos
Mohamed Salah se tomó una selfie con Darwin Núñez tras sus dos goles para la victoria de Liverpool
Diego Aguirre en Peñarol
Daniel Carreño como técnico de Al-Riyadh de Arabia Saudita
