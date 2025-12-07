Dólar
MUNDIAL 2026

La molestia que generó en las últimas horas en España el partido ante Uruguay por el Mundial 2026

El número 1 del ranking FIFA, enfrentará a los celestes en el tercer y último encuentro del Grupo H

7 de diciembre 2025 - 11:36hs
Los hinchas de España vibran los partidos

Los hinchas de España vibran los partidos

FOTO: AFP

El Mundial 2026 ya está en marcha luego de que entre viernes y sábado se llevó a cabo el sorteo realizado por la FIFA en Washington DC. En la primera jornada, se sortearon los grupos y allí se supo que la selección uruguaya enfrentará a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Uruguay debutará en 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 uruguaya.

Por la segunda fecha ante Cabo Verde, también jugará en Miami el 21 de junio de 2026 a la hora 19 de Uruguay.

Por último, la última jornada de la fase de grupos ante España, será el 26 de junio en Guadalajara a la hora 21 uruguaya.

La molestia generada en España por el horario ante Uruguay

Luego de que este sábado la FIFA diera los detalles de los días y los horarios de lo que será el Mundial 2026, en España surgieron molestias.

Los dos primeros partidos del número 1 del ranking actual de FIFA, se disputarán a la hora 18 de ese país.

No obstante, contra Uruguay jugarán a la hora 2 de la madrugada española.

Debido a esta situación, los seguidores de España se hicieron sentir en redes sociales, donde mostraron su disconformidad por esta decisión de FIFA en el juego que más esperaban ver del Grupo H, luego del posteo de la Real Federación de España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SEFutbol/status/1997372713384468977?s=20&partner=&hide_thread=false
    • "Un partido a las 2 am en España, ¿pero quién puso los horarios?".
    • "Ni de coña me levanto un 27 de junio a las 2 am para ver un partido de la selección".
    • "Va a ser épico, toda España en la tele a las 2 am por el futbol".
    • "Es para matarlos jajaja ¿En qué cabeza cabe que un Uruguay-España se juegue a las 2 am?".
    • "Menuda vergüenza el horario contra Uruguay".
    • "El mejor partido, el peor horario".
Mundial 2026 Uruguay Cabo Verde Washington FIFA Arabia Saudita España

