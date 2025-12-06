Fernando Alonso, con su empresa A14 Management, firmó un acuerdo con Santiago Urrutia para desarrollar la carrera del piloto uruguayo

El piloto uruguayo Santiago Urrutia confirmó este sábado que es nuevo integrante del Grupo A14 Managemet que lidera el piloto español Fernando Alonso y que desarrollará la carrera del piloto nacido en Colonia.

En Abu Dhabi , sede del último y decisivo Gran Premio de Fórmula Uno, en el que el uruguayo se encuentra invitado por la cadena deportiva ESPN como comentarista, se realizó el anunció de que la empresa que lidera Alonso junto a Alberto Fernández y Albert Resclosa incorpora al uruguayo para desarrollar su futura carrera deportiva.

Alonso, el piloto de Fórmula 1 que se retiró en 2018 y volvió a competir en 2021 tiene contrato con Aston Martin hasta 2026.

Para Urrutia representa un salto más en su carrera internacional, que ahora encuentra una nueva oportunidad.

Esto dijo el uruguayo sobre el nuevo paso que da en el automovilismo: “Es un orgullo anunciar mi incorporación el Grupo A14 Management de la mano nada menos que de Fernando Alonso, Alberto Fernández y Albert Resclosa. Personas sumamente respetadas en el mundo del automovilismo. Cuando llegué a Europa solo y con apenas 14 años, Fernando Alonso era mi máximo referente. Hoy, decir que se transformó en mi manager, es un premio al trabajo y al esfuerzo de todos estos años. Sin dudas que es un mimo al alma y una motivación para todo lo que se viene. Solo me resta agradecer por la confianza que han depositado en mi. Se vienen cosas 'grandes' e iremos juntos por todas".

Además dejó un mensaje final: "Trabajen y luchen por sus sueños que verán que se cumplen".

Urrutia conoció a Alonso cuando llegó con 14 años a Europa.

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Europa Fernando Alonso y Santi Urrutia, cuando el piloto uruguayo llegó a competir con 14 años en Europa

Se encontraron en 2019 en la previa de los 200 kilómetros del TC 2000 en Buenos Aires