Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Motor / AUTOMOVILISMO

Fernando Alonso, con su empresa A14 Management, firmó un acuerdo con Santiago Urrutia para desarrollar la carrera del piloto uruguayo

El piloto uruguayo seguirá su carrera en la empresa del español a quien conoció con 14 años, cuando desde su Colonia natal viajó a Europa para iniciar sus primeros grandes pasos en la elite del automovilismo

6 de diciembre 2025 - 21:23hs
Fernando Alonso y Santi Urrutia en Abu Dhabi

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Abu Dhabi

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Abu Dhabi

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Abu Dhabi

El piloto uruguayo Santiago Urrutia confirmó este sábado que es nuevo integrante del Grupo A14 Managemet que lidera el piloto español Fernando Alonso y que desarrollará la carrera del piloto nacido en Colonia.

En Abu Dhabi, sede del último y decisivo Gran Premio de Fórmula Uno, en el que el uruguayo se encuentra invitado por la cadena deportiva ESPN como comentarista, se realizó el anunció de que la empresa que lidera Alonso junto a Alberto Fernández y Albert Resclosa incorpora al uruguayo para desarrollar su futura carrera deportiva.

Así fue presentado:

Santiago Urrutia en el equipo de Fernando Alonso
Así presentó su nuevo equipo a Santiago Urrutia

Así presentó su nuevo equipo a Santiago Urrutia

Alonso, el piloto de Fórmula 1 que se retiró en 2018 y volvió a competir en 2021 tiene contrato con Aston Martin hasta 2026.

Camila Rajchman
REDES SOCIALES

El mensaje de Camila Rajchman luego de su separación de Santiago Urrutia: "Es importante tratar al otro con respeto"

Franco Colapinto en Las Vegas
POLÉMICA

La reacción a los dichos de Franco Colapinto sobre Uruguay y los uruguayos de parte del piloto Santiago Urrutia: "No hay que crucificarlo"

Para Urrutia representa un salto más en su carrera internacional, que ahora encuentra una nueva oportunidad.

Esto dijo el uruguayo sobre el nuevo paso que da en el automovilismo: “Es un orgullo anunciar mi incorporación el Grupo A14 Management de la mano nada menos que de Fernando Alonso, Alberto Fernández y Albert Resclosa. Personas sumamente respetadas en el mundo del automovilismo. Cuando llegué a Europa solo y con apenas 14 años, Fernando Alonso era mi máximo referente. Hoy, decir que se transformó en mi manager, es un premio al trabajo y al esfuerzo de todos estos años. Sin dudas que es un mimo al alma y una motivación para todo lo que se viene. Solo me resta agradecer por la confianza que han depositado en mi. Se vienen cosas 'grandes' e iremos juntos por todas".

Además dejó un mensaje final: "Trabajen y luchen por sus sueños que verán que se cumplen".

Urrutia conoció a Alonso cuando llegó con 14 años a Europa.

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Europa
Fernando Alonso y Santi Urrutia, cuando el piloto uruguayo llegó a competir con 14 años en Europa

Fernando Alonso y Santi Urrutia, cuando el piloto uruguayo llegó a competir con 14 años en Europa

Se encontraron en 2019 en la previa de los 200 kilómetros del TC 2000 en Buenos Aires

Fernando Alonso y Santi Urrutia
Alonso y Urrutia se encontraron en 2019 en la previa de los 200 kilómetros del TC 2000 en Buenos Aires

Alonso y Urrutia se encontraron en 2019 en la previa de los 200 kilómetros del TC 2000 en Buenos Aires

Temas:

Fernando Alonso Santiago Urrutia Santi Urrutia automovilismo

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez en Inter Miami
LUIS SUÁREZ

El dueño del Inter Miami se refirió a la posible vuelta de Luis Suárez a Nacional: "La decisión queda por él"

La selección uruguaya ante Perú por Eliminatorias
MUNDIAL 2026

FIFA confirmó el calendario de la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: mirá los días días, horarios y sedes del Grupo H

Gianni Infantino y Andrés Cantor encabezan el evento
MUNDIAL 2026

FIFA completó el sorteo del Mundial 2026 con el anuncio del calendario: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa debuta el 15 de junio con Arabia Saudita en Miami

Darwin Núñez celebra su gol contra Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas
MUNDIAL 2026

Cómo será el camino de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa hasta la final si avanza como primera o segunda en el Grupo H del Mundial 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos