El mensaje de Camila Rajchman luego de su separación de Santiago Urrutia: "Es importante tratar al otro con respeto"

"Algo que me olvidé de subir ayer porque me desconecté de las redes", escribió Rajchman junto al video que publicó con el mensaje "espero influenciarlos en esta".

"Cuando digo que hice todo bien no es que soy la reina de la sabiduría, es que hice todo bien según mis valores, mi forma de ser, lo que quise poner en práctica. Para mí es re importante tratar al otro siempre con respeto y con amor, y eso a mí me deja muy tranquila ", explicó.

"Creo que el vínculo entero lo abordé así, desde el amor, desde la compañía, desde el respeto, desde la honestidad, la fidelidad, todo lo que me caracteriza a mí estaba puesto en este vínculo, entonces me siento muy tranquila de no haber cambiado mi forma de ser ante cualquier cosa, o ante momentos difíciles. Me abrazo y me felicito por eso", agregó la comunicadora.

Rajchman y Urrutia blanquearon su relación a mediados de 2023. La pareja también atravesó un momento de crisis cuando el piloto fue vinculado con la modelo Anto Lima y la situación llevó a acciones judiciales y denuncias cruzadas que terminaron en un mediático juicio.

En julio del año pasado Urritia entrevistado en el programa de Canal 4 Vamo' arriba, donde fue consultado por Giannina Silva sobre su vínculo con Rajchman. El automovilista confirmó entonces que seguían juntos y explicó que "hubo momentos complicados" para la pareja luego del episodio judicial por lo que decidieron "bajar el perfil" de la relación en público.