"No tengo idea de qué va a pasar": Camila Rajchman anunció que se separó del piloto Santiago Urrutia

La comunicadora, y exintegrante de Rombai, Camila Rajchman sorprendió a sus seguidores este miércoles con una noticia del ámbito sentimental. "Les quiero contar que me separé" , escribió en sus historias de Instagram. Así, comunicó el final de su relación con el piloto uruguayo Santiago Urrutia .

"Me lo guardé un tiempito para atravesar el momento en privado. Considero que va es hora de compartirlo con ustedes así me permito avanzar con la naturalidad que me caracteriza y fluir en nuestras conversaciones cibernéticas de manera orgánica", continúa el breve comunicado que escribió en sus historias.