IA y trabajo en Uruguay: quiénes están más expuestos y quiénes pueden complementarse, según informe del FMI

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) elaborado por María Alexandra Castellanos, Christopher Evans, Roberta Guarnieri y Héctor Pérez-Saiz analiza este asunto en profundidad. El estudio es proyectando al país para las próximas décadas.

El documento, titulado Impulsando el crecimiento en Uruguay mediante reformas estructurales e inteligencia artificial, publicado a principios de noviembre, sostiene que la adopción de tecnologías de IA podría elevar el Producto Interno Bruto de Uruguay hasta un 9 por ciento en los próximos 30 años , aunque también advierte que esta tecnología también reconfigurará la estructura del empleo y la distribución del ingreso .

El tema es cómo lo afectará y a cuántos afectará.Según los autores, “ la IA promete impulsar la productividad y el crecimiento de largo plazo, aunque sus consecuencias sobre la estructura económica y el mercado laboral son inciertas ”.

El trabajo remarca que la expansión de esta tecnología implicará una reasignación entre trabajo y capital, “con ciertas tareas que pueden ser reemplazadas por la IA y otras complementadas”.

En el estudio, Castellanos, Evans, Guarnieri y Pérez-Saiz destacan que “Uruguay se ubica entre los cinco primeros países emergentes en materia de regulación y ética en inteligencia artificial”. Esta posición se desprende del AI Preparedness Index del FMI, que evalúa infraestructura digital, capital humano, innovación y gobernanza.

Aun así, el informe señala que “la fuerza laboral uruguaya tiene un nivel de exposición a la IA similar al promedio de las economías emergentes”

Quiénes ganan y quiénes pierden

Uno de los capítulos más extensos del informe analiza el impacto de la IA sobre distintos tipos de empleo en Uruguay. Los investigadores concluyen que “los gerentes y profesionales presentan la mayor exposición y complementariedad con la IA”.

En el texto se detalla que “los abogados, cirujanos y jueces son ejemplos de ocupaciones con alta exposición y alta complementariedad”, ya que la automatización puede asistir sus tareas sin sustituirlas. En cambio, los empleados administrativos son los más expuestos a la sustitución tecnológica, mientras que los trabajadores manuales en sectores tradicionales presentan baja exposición. “Los trabajadores agrícolas cualificados, los artesanos, los operadores de plantas tienen una baja exposición a la IA”, dice el estudio.

El documento resalta además que “la mayoría de los uruguayos trabaja en servicios y ventas, ocupaciones con alta exposición a la IA pero distintos grados de complementariedad”.

Pero muchas mujeres que son maestras y docentes que cuidan niños “pueden beneficiarse del uso de IA sin ser desplazadas”. Quienes sí “enfrentan alto riesgo de reemplazo tecnológico” son los vendedores o asistentes de oficina.

Los investigadores sostienen que los ingresos más altos concentran la mayor complementariedad con la IA, lo que sugiere que “los beneficios de la adopción tecnológica se acumularán en los estratos superiores de la distribución del ingreso”.

Impacto de la IA, según edad, género y territorio

El análisis muestra que “a medida que los trabajadores envejecen, son menos propensos a estar en ocupaciones de alta exposición y baja complementariedad” de inteligencia artificial. Los jóvenes, en cambio, tienden a ocupar puestos con mayor exposición, pero también con mayor capacidad de “adaptación tecnológica”.

Pero todo tiene un matiz. “Los trabajadores más jóvenes suelen ser más adaptables a las nuevas tecnologías; sin embargo, la adopción de la IA puede disminuir las oportunidades cruciales de aprendizaje”, dice el estudio.

El estudio muestra que “las mujeres tienden a trabajar en ocupaciones más expuestas a la IA que los hombres”, sobre todo en el sector servicios.

“El sector servicios, que utiliza relativamente menos habilidades físicas y más habilidades intelectuales , es particularmente susceptible a la exposición a la IA. En Uruguay, una mayor proporción de trabajadoras también se desempeña en ocupaciones altamente complementarias a la IA en comparación con los hombres; esto puede interpretarse como que las mujeres enfrentan mayores riesgos y mayores oportunidades derivadas de la adopción de la IA”, agrega la investigación.

El equipo del FMI agrega que “la fuerza laboral de Montevideo se concentra en ocupaciones de alta exposición, mientras que departamentos como Canelones cuentan con trabajadores en actividades no expuestas”. El departamento de Canelones, famoso por su agricultura y producción vitivinícola, tiene una mayoría de trabajadores no expuestos directamente a la IA, dicen. Para los autores, estas diferencias territoriales en Uruguay “anticipan impactos laborales desiguales”.

El informe concluye con un llamado a la acción. Para poder adaptarse a la IA, se podrían ofrecer programas de capacitación para “trabajadores vulnerables”, dicen en el estudio. “La educación y la capacitación son importantes para la difusión de la IA y para brindar oportunidades a la próxima generación de trabajadores para maximizar los beneficios de la IA y reducir la desigualdad”, indica el estudio.

Los economistas estiman que “los avances en inteligencia artificial podrían aumentar el PIB de Uruguay entre 8,5 y 9 por ciento en los próximos 30 años”, pero advierten que