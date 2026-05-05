Por qué el jefe de Nvidia mira a los radiólogos para explicar el impacto laboral de la IA

El CEO de Nvidia, Jensen Huang , cuestionó este lunes en la Conferencia Global del Instituto Milken que la inteligencia artificial cause más desempleo.

"Un científico de la computación muy importante dijo que el primer trabajo que iba a desaparecer era el de radiología ", recordó. La predicción, dijo, fue parcialmente correcta y profundamente equivocada.

Huang reconoció que la primera parte del pronóstico se cumplió: "Obviamente puede. Ningún humano en el mundo puede hacer un mejor trabajo. Hoy, el 100% de la radiología está infiltrada por IA . Está completamente integrada en la radiología".

Pero el efecto sobre el empleo fue el opuesto al anunciado. "Ese trabajo, como se predijo, no fue eliminado ", afirmó. "Los radiólogos ahora pueden estudiar más escaneos, pueden tomar más pacientes, pueden hacer más escaneos a los pacientes, diagnosticar mejor las enfermedades... el hospital está ganando más dinero, el departamento de radiología es ahora uno de los mayores centros de generación de ganancias. Como resultado, quieren contratar más radiólogos ".

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Huang fue más allá y advirtió sobre el costo de haber seguido el pronóstico al pie de la letra: "Si todos lo hubieran escuchado y el mundo no tuviera radiólogos, estaríamos cortos de este recurso increíblemente crítico".

"Tipear y hablar están automatizados: yo debería estar sin trabajo"

El ejecutivo planteó que el error de fondo es conceptual. "Lo fundamental que todo el mundo se está perdiendo, todos estos científicos de la computación que dicen 'sí, ese trabajo terminó, ese trabajo terminó', es que malinterpretan que el propósito de un trabajo y la tarea de un trabajo están relacionados, pero no son lo mismo".

Lo aplicó a la radiología en concreto: "Deberíamos decirles a los radiólogos: tu propósito en la vida no es sentarte en una habitación oscura a mirar una estación de trabajo para estudiar un escaneo. Tu propósito en la vida es trabajar con médicos, ayudar a tratar pacientes, diagnosticar la enfermedad, hacer que la gente esté bien. Ese es tu propósito en la vida. Estudiar el escaneo es solo una tarea que hacés".

Para ilustrarlo se puso él mismo de ejemplo: "Si me lo aplicaras a mí, la tarea que hago el 100% del tiempo es tipear y hablar. Y hablar y tipear están ambos completamente automatizados y son completamente sobrehumanos. Debería estar sin trabajo. Sin embargo, vos y yo estamos observando que los dos trabajamos más duro que nunca".

Huang enmarcó la discusión dentro de su autodefinición frente al debate sobre los riesgos de la IA: "Soy el pragmático", dijo, en oposición a lo que llamó "historias de ciencia ficción". Y agregó una advertencia para Estados Unidos: "Mi mayor preocupación es que asustemos a la gente de Estados Unidos al punto de que la IA sea tan impopular o que la gente le tenga tanto miedo que no la usen".