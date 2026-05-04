Lluvia de meteoros Eta Acuáridas: cuándo y hacia dónde mirar desde Uruguay

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) informó que la lluvia de meteoros de las Eta Acuáridas tendrá su mejor momento de visualización en Uruguay en la noche del 5 al 6 de mayo .

En condiciones ideales se esperan hasta 50 meteoros por hora , aunque en Montevideo la cifra será bastante menor por la presencia de la Luna.

El mejor momento para intentar la observación será alrededor de las 3 de la madrugada del 5 al 6 de mayo . Hay que mirar hacia el este , en dirección a la constelación de Acuario , que es donde se ubica el radiante —el punto del cielo desde el que parecen surgir los meteoros y que le da nombre a la lluvia.

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La actividad de las Eta Acuáridas no se concentra solo en una noche . Según el OALM, la lluvia permanece activa entre el 19 de abril y el 28 de mayo , por lo que existe una ventana extendida para intentar observaciones, aunque con menor cantidad de meteoros por hora fuera del pico.

Qué esperar desde Montevideo

La cantidad de meteoros visibles no será la misma en todos los puntos del país. La cifra de 50 meteoros por hora corresponde a condiciones ideales, es decir, cielos oscuros y despejados, sin contaminación lumínica ni interferencia de la Luna.

En Montevideo, la observación se verá comprometida por la presencia de la Luna, que ilumina el cielo y reduce el contraste necesario para distinguir los meteoros más débiles. Cuanto más alejado de las luces de la ciudad se ubique el observador, mayores serán las posibilidades de ver una mayor cantidad.

De dónde vienen los meteoros y por qué este fenómeno se repite cada mayo

Los meteoros provienen de partículas remanentes de cometas y fragmentos de asteroides, según explica la NASA. Cuando los cometas orbitan alrededor del Sol, dejan una estela de polvo a su paso. Cada año, la Tierra atraviesa estas estelas y los fragmentos chocan con la atmósfera, donde se desintegran creando estelas de fuego y colores en el cielo.

Los desechos espaciales que producen las Eta Acuáridas provienen del cometa 1P/Halley. Cada vez que Halley regresa al sistema solar interior, su núcleo desprende una capa de hielo y roca al espacio. Esos granos de polvo, al colisionar con la atmósfera terrestre, se convierten en las Eta Acuáridas en mayo y en las Oriónidas en octubre.

El cometa Halley tarda unos 76 años en orbitar el Sol una vez. La última vez que fue avistado por observadores ocasionales fue en 1986 y no volverá a entrar al sistema solar interior hasta 2061. Fue descubierto en 1705 por Edmund Halley, quien predijo su órbita basándose en observaciones previas de cometas.

Halley es quizás el cometa más famoso y ha sido avistado durante milenios. Incluso aparece representado en el tapiz de Bayeux, que narra la batalla de Hastings en 1066. Tiene dimensiones de 16 x 8 x 8 kilómetros y es uno de los objetos más oscuros, o menos reflectantes, del sistema solar.