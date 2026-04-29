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Mayo 2026: dos Lunas llenas, una lluvia de meteoros del Halley y seis conjunciones marcan el cielo uruguayo

El OALM detalló los fenómenos del mes, que incluyen dos lunas llenas, seis conjunciones de la Luna y la lluvia de meteoros Eta Acuáridas

29 de abril de 2026 14:48 hs
Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama superluna
Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama "superluna" Getty Images

Mayo de 2026 ofrece una agenda astronómica cargada para el cielo uruguayo. Según el calendario del Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM), el mes abre y cierra con luna llena, incluye una lluvia de meteoros vinculada al cometa Halley y suma seis conjunciones de la Luna con planetas y estrellas.

El 1 de mayo habrá luna llena, la primera de las dos del mes. El 3 se producirá una conjunción entre la Luna y Antares, visible al este desde las 19:30 y por el resto de la noche.

El plato fuerte llega el 5 de mayo con la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, activa entre el 19 de abril y el 28 de mayo. El máximo se da en la madrugada del 5 al 6, con hasta 50 meteoros por hora en condiciones ideales, aunque desde Montevideo el número será menor.

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El mejor momento para observarla, según el OALM, es alrededor de las 3 de la madrugada mirando al este. El cuerpo padre de la lluvia es el cometa Halley. El 9 se cumplirá el cuarto menguante y el 16 habrá luna nueva.

Seis conjunciones en la segunda mitad del mes

El 18 de mayo se producirá una conjunción entre la Luna y Venus, visible baja sobre el horizonte noroeste desde las 18:30 y hasta la puesta de ambos astros.

El 20 será el turno de un trío: la conjunción Luna-Júpiter-Pólux, visible al noroeste desde las 18:45. El 22, la Luna se acercará a Régulo en el horizonte norte, también desde las 18:45 y hasta la puesta.

Después del cuarto creciente del 23 de mayo, el 27 habrá conjunción entre la Luna y Spica al noreste, y el 30 se repetirá el encuentro con Antares, visible al este desde las 18:45 y por el resto de la noche.

El mes cerrará el 31 de mayo con la segunda luna llena, treinta días después de la primera.

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