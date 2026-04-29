Mayo 2026: dos Lunas llenas, una lluvia de meteoros del Halley y seis conjunciones marcan el cielo uruguayo

Mayo de 2026 ofrece una agenda astronómica cargada para el cielo uruguayo. Según el calendario del Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM), el mes abre y cierra con luna llena, incluye una lluvia de meteoros vinculada al cometa Halley y suma seis conjunciones de la Luna con planetas y estrellas.
El 1 de mayo habrá luna llena, la primera de las dos del mes. El 3 se producirá una conjunción entre la Luna y Antares, visible al este desde las 19:30 y por el resto de la noche.
El plato fuerte llega el 5 de mayo con la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, activa entre el 19 de abril y el 28 de mayo. El máximo se da en la madrugada del 5 al 6, con hasta 50 meteoros por hora en condiciones ideales, aunque desde Montevideo el número será menor.
El mejor momento para observarla, según el OALM, es alrededor de las 3 de la madrugada mirando al este. El cuerpo padre de la lluvia es el cometa Halley. El 9 se cumplirá el cuarto menguante y el 16 habrá luna nueva.
Seis conjunciones en la segunda mitad del mes
El 18 de mayo se producirá una conjunción entre la Luna y Venus, visible baja sobre el horizonte noroeste desde las 18:30 y hasta la puesta de ambos astros.
El 20 será el turno de un trío: la conjunción Luna-Júpiter-Pólux, visible al noroeste desde las 18:45. El 22, la Luna se acercará a Régulo en el horizonte norte, también desde las 18:45 y hasta la puesta.
Después del cuarto creciente del 23 de mayo, el 27 habrá conjunción entre la Luna y Spica al noreste, y el 30 se repetirá el encuentro con Antares, visible al este desde las 18:45 y por el resto de la noche.
El mes cerrará el 31 de mayo con la segunda luna llena, treinta días después de la primera.