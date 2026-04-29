Mayo 2026: dos Lunas llenas, una lluvia de meteoros del Halley y seis conjunciones marcan el cielo uruguayo

Mayo de 2026 ofrece una agenda astronómica cargada para el cielo uruguayo. Según el calendario del Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) , el mes abre y cierra con luna llena, incluye una lluvia de meteoros vinculada al cometa Halley y suma seis conjunciones de la Luna con planetas y estrellas.

El 1 de mayo habrá luna llena, la primera de las dos del mes. El 3 se producirá una conjunción entre la Luna y Antares , visible al este desde las 19:30 y por el resto de la noche.

El plato fuerte llega el 5 de mayo con la lluvia de meteoros Eta Acuáridas , activa entre el 19 de abril y el 28 de mayo. El máximo se da en la madrugada del 5 al 6, con hasta 50 meteoros por hora en condiciones ideales, aunque desde Montevideo el número será menor.

WhatsApp dejará de funcionar en millones de celulares: qué hacer para salvar los chats

El mejor momento para observarla, según el OALM, es alrededor de las 3 de la madrugada mirando al este. El cuerpo padre de la lluvia es el cometa Halley . El 9 se cumplirá el cuarto menguante y el 16 habrá luna nueva .

Seis conjunciones en la segunda mitad del mes

El 18 de mayo se producirá una conjunción entre la Luna y Venus, visible baja sobre el horizonte noroeste desde las 18:30 y hasta la puesta de ambos astros.

El 20 será el turno de un trío: la conjunción Luna-Júpiter-Pólux, visible al noroeste desde las 18:45. El 22, la Luna se acercará a Régulo en el horizonte norte, también desde las 18:45 y hasta la puesta.

Después del cuarto creciente del 23 de mayo, el 27 habrá conjunción entre la Luna y Spica al noreste, y el 30 se repetirá el encuentro con Antares, visible al este desde las 18:45 y por el resto de la noche.

El mes cerrará el 31 de mayo con la segunda luna llena, treinta días después de la primera.