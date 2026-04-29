WhatsApp dejará de funcionar en millones de celulares: qué hacer para salvar los chats

A partir del 8 de setiembre de 2026, la aplicación de mensajería de Meta dejará de brindar soporte oficial a los dispositivos que utilicen versiones antiguas del sistema operativo Android . La medida afectará a millones de usuarios de WhatsApp a nivel global, quienes perderán el acceso a sus chats si no actualizan sus equipos a tiempo.

El portal especializado WABetaInfo confirmó que la plataforma exigirá como requisito mínimo contar con Android 6.0 o superior. Los teléfonos que operen con Android 5.0 o 5.1 (Lollipop) quedarán obsoletos para el servicio.

La decisión tecnológica responde a la necesidad de implementar nuevas funciones de seguridad y herramientas avanzadas. Los sistemas operativos de hace una década carecen de la capacidad técnica para soportar las recientes innovaciones de la aplicación.

Según datos reportados por Tech Advisor, esta restricción impactará a unos tres millones de usuarios en todo el mundo.

Los requisitos y cómo afecta a los usuarios

Quienes posean un dispositivo afectado comenzarán a recibir una notificación emergente al abrir la aplicación. El mensaje advertirá de forma directa que el teléfono dejará de ser compatible en los próximos meses.

Una vez cumplido el plazo de setiembre, la aplicación impedirá enviar o recibir mensajes. También bloqueará el acceso a las copias de seguridad locales si no se tomaron medidas preventivas.

Los usuarios de iPhone no se verán afectados por esta ola de actualizaciones. El requisito técnico para los dispositivos de Apple se mantiene inalterable en la versión iOS 15.1 o posterior.

La guía definitiva: cómo verificar tu versión y salvar los chats

Para evitar la pérdida de conversaciones, contactos y archivos multimedia, es necesario comprobar el estado del sistema operativo. A continuación, los pasos para realizar un respaldo en la nube y proteger la información.