BTG Pactual recibió aprobación final del Banco Central para la compra de HSBC

BTG Pactual anunció este jueves que recibió la aprobación final del Banco Central (BCU) para la adquisición del banco HSBC. De esta manera se completó la etapa de autorización por parte del regulador uruguayo.

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La compra, anunciada el año pasado, contempla la adquisición del 100% de HSBC, así como instrumentos de capital adicionales, por un valor aproximado de US$ 175 millones.

BTG Pactual y HSBC trabajarán conjuntamente en los pasos restantes necesarios para completar la transacción, con un fuerte enfoque en preservar la continuidad del servicio para los clientes y la estabilidad operativa de la franquicia local.

La compañía fue fundado en 1983 en Brasil y cuenta actualmente con oficinas en ese mercado, así como en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina en la región y en Estados Unidos, España, Reino Unido y Portugal a nivel global.