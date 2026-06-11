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BTG Pactual recibió aprobación final del Banco Central para la compra de HSBC

La autorización concluyó el proceso regulatorio de la transacción; la operación tuvo un valor aproximado de US$ 175 millones

11 de junio de 2026 14:38 hs
BTG Pactual

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BTG Pactual anunció este jueves que recibió la aprobación final del Banco Central (BCU) para la adquisición del banco HSBC. De esta manera se completó la etapa de autorización por parte del regulador uruguayo.

La compra, anunciada el año pasado, contempla la adquisición del 100% de HSBC, así como instrumentos de capital adicionales, por un valor aproximado de US$ 175 millones.

BTG Pactual y HSBC trabajarán conjuntamente en los pasos restantes necesarios para completar la transacción, con un fuerte enfoque en preservar la continuidad del servicio para los clientes y la estabilidad operativa de la franquicia local.

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La compañía fue fundado en 1983 en Brasil y cuenta actualmente con oficinas en ese mercado, así como en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina en la región y en Estados Unidos, España, Reino Unido y Portugal a nivel global.

BTG Pactual se especializa en banca de inversión y capital de riesgo, y se presenta como el mayor banco de inversiones de América Latina. Su actividad abarca también la gestión de fondos de inversión, patrimoniales y gubernamentales, así como operaciones en los mercados de wealth management y asset management global, atendiendo tanto a clientes institucionales como a individuos de alto patrimonio.

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