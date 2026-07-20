BTG Pactual e Itaú van por el negocio del alto patrimonio en Uruguay

Tras completar la adquisición de HSBC por US$ 211 millones, BTG Pactual inició sus operaciones en Uruguay y, en conferencia de prensa, reveló algunos detalles de sus intenciones para el mercado uruguayo.

Junto al CEO local de la institución bancaria, Constantino Gotsis, el CEO de BTG Pactual para la región, Roberto Saloutti, se refirió especialmente a su vocación de atender al perfil de banca preferencial que ya tenía HSBC y potenciarla con una propuesta que incluye impulsar otros segmentos e incluir productos innovadores como el leasing, el foco a las pymes y también la gestión del patrimonio .

El ejecutivo que entró a trabajar en BTG Pactual en 1994 y se convirtió en socio en 1998 afirmó que el banco reinvertirá el 100% de las utilidades en los próximos años para crecer y replicar su exitosa experiencia tecnológica en Brasil en el mercado uruguayo. “ Vemos Uruguay como un centro financiero global . En este caso, más enfocados en los clientes latinos, específicamente, en los brasileños”, destacó Saloutti.

A causa de los cambios tributarios en su país, startups brasileñas migran parte de su operativa a Uruguay

Qué le compra Brasil a Uruguay: el mapa de los estados y sectores que concentran la demanda de las exportaciones uruguayas

El CEO regional calificó a Uruguay como un booking center como los que tiene la operación en Estados Unidos y Europa para inversores internacionales y remarcó: “nuestro objetivo es estar muy próximos de ellos en todos esos flujos y ayudarles al máximo posible”. En este sentido, Saloutti hizo hincapié en que, en la actualidad, “hay muchos brasileños que se han mudado para acá. También hay inversiones de empresas brasileñas aquí en Uruguay ”. Tras la conferencia, Saloutti indicó a Café y Negocios que aún no pueden cuantificar cuál será el peso de estos clientes en su cartera local, pero sí considera que el banco que lidera los conquistará.

Como complemento, Gotsis hizo referencia al potencial de la firma con sus nuevos productos. “BTG hace fantásticamente bien todo lo que es gestión patrimonial y administración de banca privada”, algo que no estaba contemplado en HSBC. “Con las herramientas adecuadas, con la tecnología, con el asesoramiento y con el reconocimiento de BTG, pronto vamos a poder tener una oferta de valor para los clientes de determinado patrimonio”.

Itaú pone su mirada en el alto patrimonio

El banco brasileño Itaú también anunció su apuesta por el segmento de las inversiones globales y el asesoramiento patrimonial en los últimos días. En su caso, por medio del acceso de una plataforma global conectada con Brasil, Miami y Zúrich.

La firma atenderá especialmente a clientes con inversiones a partir de US$ 2 millones.

A través de un comunicado, Itaú argumenta esta decisión en un contexto en el que las inversiones son cada vez más globales.

Fernando Beyruti, head global de Itaú Private Bank afirma que la llegada de Itaú Private a Uruguay representa un paso importante en su estrategia de estar cada vez más cerca de los clientes latinoamericanos. “Vemos al país como un mercado relevante y en constante evolución”, define Beyruti.

La operación en Uruguay estará dentro de la vertical internacional de Itaú Private. Su director, Percy Moreira, indica que “este movimiento refuerza la relevancia, para el negocio, de contar con una presencia fuerte y calificada junto a nuestros clientes en cualquier geografía”. Sus productos para este segmento, señala el comunicado, incluyen banking, estructuración fiscal y legal, consolidación patrimonial y apoyo a la movilidad en procesos de mudanza de país.