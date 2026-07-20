Maximiliano Araújo volvió con gol a Sporting Lisboa donde Rodrigo Zalazar se estrenó con festejo

Tras jugar un buen Mundial 2026 con la selección uruguaya, Maximiliano Araújo volvió este lunes a jugar en su equipo, Sporting Lisboa, que le ganó por paliza un amistoso de pretemporada a Racing de Estrasburgo.

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El partido también sirvió para que Rodrigo Zalazar hiciera su estreno con Sporting, club que compró su ficha a Braga en 30 millones , el pasado 15 de mayo.

El encuentro se disputó en el estadio Algarve, ciudad ubicada a 252 kilómetros de Lisboa. En esa ciudad, Sporting realizó su pretemporada.

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En el banco de suplentes quedaron Diego Callai, Guilherme Pires, Maxi Araújo, Chris Grombahi, Rodrigo Rodrigues, Zaïd Bafdili, Zalazar, Souleymane Faye, Jesse Derry y Fotis Ioannidis.

Al minuto 60 Rui Borges mandó a la cancha a Zalazar, Araújo y Derry.

A los 65' Zalazar, que usó la camiseta número 17, marcó de penal tras una falta que le hicieron a él mismo. Fue el 4-0.

A los 69' Araújo marcó tras capturar un rebote en el área. Volvió a usar la número 20. Su gol fue el 5-0.

Cerca del final, Araújo tuvo un gran desborde por izquierda, metió un centro rasante al corazón del área y Fotis Ioannidis cerró la goleada.

El extremo o lateral zurdo tuvo un buen Mundial con dos goles y una asistencia, siendo de los pocos jugadores del equipo de Marcelo Bielsa en lograr destaque.

Zalazar, en cambio, no tuvo minutos en el Mundial.

Sporting viene de ser segundo la pasada temporada en la Liga de Portugal, vicecampeón de la Copa de Portugal, semifinalista de la Copa de la Liga y cuartofinalista de la UEFA Champions League.