El uno por uno de Uruguay en el Mundial 2026: los que rindieron, los que se salvaron y los que quedaron en el debe

Uruguay tuvo una triste actuación en el Mundial 2026 y en un grupo accesible no pudo avanzar a los 16avos de final al terminar como el peor tercero de los 12 grupos cuando los ocho mejores pasaban de fase.
Analizado el rendimiento de los tres partidos, hay muy pocos jugadores que se pudieron destacar dentro de un elenco dirigido por Marcelo Bielsa que no dio pie con bola.
Dentro de los más destacados a nivel individual estuvieron Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio, Juan Manuel Sanabria y Sebastián Cáceres.
Los peores rendimientos son claramente identificables: Fernando Muslera, Federico Valverde y Darwin Núñez.
Referí te presenta el uno por uno de Uruguay en el Mundial y sus periodistas eligen su top 3 de rendiemientos.
Fernando Muslera 1: Falló en los cuatro goles que tomó Uruguay. Responsable directo de la eliminación del equipo.
Guillermo Varela 5: Parejo y regular rendimiento. No influyó demasiado en ataque pero trabajó con gran concentración en defensa.
Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP
Sebastián Cáceres 6: Sobria tarea defensiva tratándose de un debutante. Jugó tres correctos partidos brindando seguridad.
Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP
Mathías Olivera 5: Fue de los mejores contra Arabia Saudita y empujó mucho contra España, pero un garrafal fallo contra Cabo Verde expuso a Muslera a uno de sus errores y le baja su nota.
Matías Viña 3: Demostró que no estaba para jugar un Mundial por el desgarro sufrido en el cierre de su temporada con River Plate. Error del entrenador el haberlo incluido.
Foto: Lars Baron/Getty Images/AFP
Juan Manuel Sanabria 6: Muy buen ingreso contra Arabia y notable trabajo defensivo sobre Lamine Yamal ante España. La revelación del equipo. Llegó como la cuarta opción para el lateral izquierdo y se ganó el puesto con mucha personalidad y determinación.
Lamine Yamal y Juan Manuel Sanabria
Foto: Ulises Ruiz/AFP
Manuel Ugarte 4: Acusó la falta de ritmo tras dos temporadas en Manchester United donde es actor de reparto. No estuvo bien en los dos primeros partidos más allá de algún chispazo como un tiro en el palo contra Arabia. Contra España jugaba su mejor partido cuando se rompió los ligamentos al final del primer tiempo.
Federico Valverde 2: Volvió a fracasar en su intento de liderar al equipo. Se lo probó de extremo y no anduvo. Volvió al medio y tampoco generó juego. Se prodigó en lo físico sin generar desequilibrio con pelota. Falto de confianza a la hora de definir. Bajísimo.
Rodrigo Bentancur 7: El error en el gol contra Arabia le baja su puntaje. Lideró futbolísticamente al equipo. Hizo mayor despliegue físico que Valverde pero le aportó apariciones en los momentos más complicados para hacerse cargo no solo de la generación del juego sino también de las transiciones de ataque a defensa, salvando al equipo de situaciones muy apremiantes. Contra España le agregó juego físico a su accionar para dominar el mediocampo. Le faltaron socios y fue quien más extrañó a Giorgian De Arrascaeta.
Jamiro Monteiro y Rodrigo Bentancur
Foto: Chandan Khanna/AFP
Darwin Núñez 3: Un desborde contra Cabo Verde y una buena habilitación a Canobbio y nada más. Inexistente aporte ante Arabia y dos inexplicables intentos de taco ante España. Regaló un semestre quedando parado en Al Hilal y pagó muy cara su falta de fútbol.
Maximiliano Araújo 7: Dos goles y una asistencia. Varias arrancadas peligrosas por banda o en diagonal. Gran esfuerzo intentando siempre. La pieza ofensiva más importante del equipo.
Federico Viñas 4: Amagó contra Arabia Saudita con buena presencia de área y peligrosos cabezazos pero no concretó ante Cabo Verde y ante España entró en un contexto muy complicado donde buscó generar un penal (que no fue) sin éxito.
Agustín Canobbio 6: Gran ingreso contra Arabia y de los mejores contra Cabo Verde. Contra España defendió duro pero se excedió sobre el final generando una expulsión que le baja su calificación.
Nicolás De La Cruz 5: Entró bien cada vez que Bielsa lo mandó a la cancha y aportó con la calidad de su pase. Su falta de ritmo y forma física le impidió ser titular y darle más prestaciones ofensivas al equipo.
Brian Rodríguez 4: Buen ingreso ante Arabia, demasiado tardío contra Cabo Verde y en el partido en el que más minutos tuvo (20' contra España) no pudo desnivelar nunca.
Sergio Rochet 5: Entró para el segundo tiempo contra España donde prácticamente no tuvo trabajo y jugó correctamente los pases de apoyo.
Sergio Rochet y Mathías Olivera
Foto: Carl De Souza/AFP
Rodrigo Aguirre: Jugó un solo minuto contra Arabia y debió haber ingresado para el cierre contra España cuando Darwin estaba fundido.
Ronald Araujo, José María Giménez, Joaquín Piquerez y Giorgian De Arrascaeta: Viajaron lesionados y no jugaron ni un minuto.
Santiago Mele, Santiago Bueno, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar y Facundo Pellistri: No tuvieron minutos.
El top 3 de Luis Inzaurralde
1- Maximiliano Araújo
2- Juan Manuel Sanabria
3- Rodrigo Bentancur
El top 3 de Pablo Benítez
1- Rodrigo Bentancur
2- Maximiliano Araújo
3- Juan Manuel Sanabria
El top 3 de Marcelo Decaux
1- Maximiliano Araújo
2- Agustín Canobbio
3- Rodrigo Bentancur
El top 3 de Sebastián Amaya
1- Maximiliano Araújo
2- Sebastián Cáceres
3- Juan Manuel Sanabria
El top 3 de Joaquín Pisa
1- Rodrigo Bentancur
2- Maximiliano Araújo
3- Sebastián Cáceres
El top 3 de Ana Inés Martínez
1- Agustín Canobbio
2- Maximiliano Araújo
3- Rodrigo Bentancur
El top 3 de Emiliano Hernández
1- Maximiliano Araújo
2- Rodrigo Bentancur
3- Juan Manuel Sanabria
El not top 3 de Luis Inzaurralde
1- Fernando Muslera
2- Federico Valverde
3- Darwin Núñez
El not top 3 de Pablo Benítez
1- Fernando Muslera
2- Federico Valverde
3- Darwin Núñez
El not top 3 de Ana Inés Martínez
1- Fernando Muslera
2- Federico Valverde
3- Darwin Núñez
El not top 3 de Marcelo Decaux
1- Fernando Muslera
2- Federico Valverde
3- Darwin Núñez
El not top 3 de Sebastián Amaya
1- Fernando Muslera
2- Darwin Núñez
3- Federico Valverde
El not top 3 de Joaquín Pisa
1- Fernando Muslera
2- Federico Valverde
3- Darwin Núñez
El not top 3 de Emiliano Hernández
1- Fernando Muslera
2- Darwin Núñez
3- Federico Valverde