El uno por uno de Uruguay en el Mundial 2026: los que rindieron, los que se salvaron y los que quedaron en el debe

Uruguay tuvo una triste actuación en el Mundial 2026 y en un grupo accesible no pudo avanzar a los 16avos de final al terminar como el peor tercero de los 12 grupos cuando los ocho mejores pasaban de fase.

Analizado el rendimiento de los tres partidos, hay muy pocos jugadores que se pudieron destacar dentro de un elenco dirigido por Marcelo Bielsa que no dio pie con bola.

Dentro de los más destacados a nivel individual estuvieron Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio, Juan Manuel Sanabria y Sebastián Cáceres .

Las estadísticas que dejó la participación de Uruguay en el Mundial 2026: números que preocupan y tendencias que marcan a la celeste

Los tres uruguayos en el once ideal de los futbolistas más valiosos que se despidieron del Mundial 2026

Referí te presenta el uno por uno de Uruguay en el Mundial y sus periodistas eligen su top 3 de rendiemientos.

Fernando Muslera 1: Falló en los cuatro goles que tomó Uruguay. Responsable directo de la eliminación del equipo.

Enzo Santos / FocoUy

Guillermo Varela 5: Parejo y regular rendimiento. No influyó demasiado en ataque pero trabajó con gran concentración en defensa.

Guillermo Varela Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP

Sebastián Cáceres 6: Sobria tarea defensiva tratándose de un debutante. Jugó tres correctos partidos brindando seguridad.

Sebastián Cáceres Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP

Mathías Olivera 5: Fue de los mejores contra Arabia Saudita y empujó mucho contra España, pero un garrafal fallo contra Cabo Verde expuso a Muslera a uno de sus errores y le baja su nota.

Enzo Santos / FocoUy

Matías Viña 3: Demostró que no estaba para jugar un Mundial por el desgarro sufrido en el cierre de su temporada con River Plate. Error del entrenador el haberlo incluido.

Matías Viña Foto: Lars Baron/Getty Images/AFP

Juan Manuel Sanabria 6: Muy buen ingreso contra Arabia y notable trabajo defensivo sobre Lamine Yamal ante España. La revelación del equipo. Llegó como la cuarta opción para el lateral izquierdo y se ganó el puesto con mucha personalidad y determinación.

Lamine Yamal y Juan Manuel Sanabria Foto: Ulises Ruiz/AFP

Manuel Ugarte 4: Acusó la falta de ritmo tras dos temporadas en Manchester United donde es actor de reparto. No estuvo bien en los dos primeros partidos más allá de algún chispazo como un tiro en el palo contra Arabia. Contra España jugaba su mejor partido cuando se rompió los ligamentos al final del primer tiempo.

Enzo Santos / FocoUy

Federico Valverde 2: Volvió a fracasar en su intento de liderar al equipo. Se lo probó de extremo y no anduvo. Volvió al medio y tampoco generó juego. Se prodigó en lo físico sin generar desequilibrio con pelota. Falto de confianza a la hora de definir. Bajísimo.

Enzo Santos / FocoUy

Rodrigo Bentancur 7: El error en el gol contra Arabia le baja su puntaje. Lideró futbolísticamente al equipo. Hizo mayor despliegue físico que Valverde pero le aportó apariciones en los momentos más complicados para hacerse cargo no solo de la generación del juego sino también de las transiciones de ataque a defensa, salvando al equipo de situaciones muy apremiantes. Contra España le agregó juego físico a su accionar para dominar el mediocampo. Le faltaron socios y fue quien más extrañó a Giorgian De Arrascaeta.

Jamiro Monteiro y Rodrigo Bentancur Foto: Chandan Khanna/AFP

Darwin Núñez 3: Un desborde contra Cabo Verde y una buena habilitación a Canobbio y nada más. Inexistente aporte ante Arabia y dos inexplicables intentos de taco ante España. Regaló un semestre quedando parado en Al Hilal y pagó muy cara su falta de fútbol.

Enzo Santos / FocoUy

Maximiliano Araújo 7: Dos goles y una asistencia. Varias arrancadas peligrosas por banda o en diagonal. Gran esfuerzo intentando siempre. La pieza ofensiva más importante del equipo.

Maximiliano Araújo Fot: Chandan Khanna /AFP

Federico Viñas 4: Amagó contra Arabia Saudita con buena presencia de área y peligrosos cabezazos pero no concretó ante Cabo Verde y ante España entró en un contexto muy complicado donde buscó generar un penal (que no fue) sin éxito.

Federico Viñas

Agustín Canobbio 6: Gran ingreso contra Arabia y de los mejores contra Cabo Verde. Contra España defendió duro pero se excedió sobre el final generando una expulsión que le baja su calificación.

Enzo Santos / FocoUy

Nicolás De La Cruz 5: Entró bien cada vez que Bielsa lo mandó a la cancha y aportó con la calidad de su pase. Su falta de ritmo y forma física le impidió ser titular y darle más prestaciones ofensivas al equipo.

Nicolás De La Cruz Foto: Ulises Ruiz/AFP

Brian Rodríguez 4: Buen ingreso ante Arabia, demasiado tardío contra Cabo Verde y en el partido en el que más minutos tuvo (20' contra España) no pudo desnivelar nunca.

Enzo Santos / FocoUy

Sergio Rochet 5: Entró para el segundo tiempo contra España donde prácticamente no tuvo trabajo y jugó correctamente los pases de apoyo.

Sergio Rochet y Mathías Olivera Foto: Carl De Souza/AFP

Rodrigo Aguirre: Jugó un solo minuto contra Arabia y debió haber ingresado para el cierre contra España cuando Darwin estaba fundido.

Ronald Araujo, José María Giménez, Joaquín Piquerez y Giorgian De Arrascaeta: Viajaron lesionados y no jugaron ni un minuto.

Santiago Mele, Santiago Bueno, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar y Facundo Pellistri: No tuvieron minutos.

El top 3 de Luis Inzaurralde

1- Maximiliano Araújo

2- Juan Manuel Sanabria

3- Rodrigo Bentancur

El top 3 de Pablo Benítez

1- Rodrigo Bentancur

2- Maximiliano Araújo

3- Juan Manuel Sanabria

El top 3 de Marcelo Decaux

1- Maximiliano Araújo

2- Agustín Canobbio

3- Rodrigo Bentancur

El top 3 de Sebastián Amaya

1- Maximiliano Araújo

2- Sebastián Cáceres

3- Juan Manuel Sanabria

El top 3 de Joaquín Pisa

1- Rodrigo Bentancur

2- Maximiliano Araújo

3- Sebastián Cáceres

El top 3 de Ana Inés Martínez

1- Agustín Canobbio

2- Maximiliano Araújo

3- Rodrigo Bentancur

El top 3 de Emiliano Hernández

1- Maximiliano Araújo

2- Rodrigo Bentancur

3- Juan Manuel Sanabria

El not top 3 de Luis Inzaurralde

1- Fernando Muslera

2- Federico Valverde

3- Darwin Núñez

El not top 3 de Pablo Benítez

1- Fernando Muslera

2- Federico Valverde

3- Darwin Núñez

El not top 3 de Ana Inés Martínez

1- Fernando Muslera

2- Federico Valverde

3- Darwin Núñez

El not top 3 de Marcelo Decaux

1- Fernando Muslera

2- Federico Valverde

3- Darwin Núñez

El not top 3 de Sebastián Amaya

1- Fernando Muslera

2- Darwin Núñez

3- Federico Valverde

El not top 3 de Joaquín Pisa

1- Fernando Muslera

2- Federico Valverde

3- Darwin Núñez

El not top 3 de Emiliano Hernández

1- Fernando Muslera

2- Darwin Núñez

3- Federico Valverde