Países Bajos y Marruecos se enfrentan en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Estadio BBVA de México, en un duelo que promete muchas emociones entre dos selecciones que anhelan llegar a instancias más decisivas. El partido comenzará a las 22:00 horas.
Países Bajos vs Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: partidazo en dieciseisavos de final
Seguí EN VIVO el encuentro entre Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BBVA de México