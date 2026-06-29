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Países Bajos vs Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: partidazo en dieciseisavos de final

Seguí EN VIVO el encuentro entre Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BBVA de México

29 de junio 2026 - 21:29hs
Países Bajos - Marruecos
EFE

EN VIVO

Países Bajos y Marruecos se enfrentan en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Estadio BBVA de México, en un duelo que promete muchas emociones entre dos selecciones que anhelan llegar a instancias más decisivas. El partido comenzará a las 22:00 horas.

Seguí las estadísticas en vivo del partido:

Países Bajos vs Marruecos en vivo

Así está la llave del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Acá comienza la cobertura del partido entre Países Bajos y Marruecos por el Mundial 2026.

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