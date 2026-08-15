Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
lluvia ligera
Domingo:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA

Empresario uruguayo fue asesinado en el Chuí brasileño: la Policía de ese país investiga si fue un homicidio por encargo

La víctima contaba con su casa y comercio del lado brasileño de la ciudad fronteriza

15 de agosto de 2026 15:59 hs
Archivo: Chuy

Archivo: Chuy

D. VILA

Un empresario uruguayo de 64 años fue asesinado en el lado brasileño del Chuí durante la noche del viernes y la Policía de ese país está investigando el caso como un posible homicidio por encargo.

El uruguayo estaba llegando a su casa, ubicada en el lado brasileño de la ciudad, cuando fue interceptado, confirmaron desde la Jefatura de Policía de Rocha. Según informó Telemundo de Canal 12, llegaba en su camioneta cuando dos personas en moto lo abordaron y le dispararon.

El empresario tenía una tienda ortopédica y dentaria en Brasil. Contaba con antecedentes penales en Uruguay por contrabando.

Más noticias

Grupo Cipriani asegura que nuevo hotel "es una realidad" y "será finalizado", aunque reconoce "diferendo contractual" con empresa constructora

Con referencias al "discurso bonito" de Lacalle Pou, el FA celebró los votos para la Rendición de Cuentas y llamó a su militancia a "redoblar el esfuerzo"

En el marco de la investigación por este asesinato, la Policía investiga un hecho similar ocurrido días atrás, cuando un empresario brasileño fue herido y enviado al Hospital de Rocha. En ese caso, la víctima, que no murió pero resultó herida, tenía la misma camioneta que el uruguayo asesinado en la noche del viernes y la Policía investiga si fue un error por parte de los sicarios.

Las más leídas

Castillo dijo que reducción de jornada laboral en la construcción no es un "modelo que se pueda aplicar" y que los costos no los absorberá la sociedad

Soldado denuncia que lo obligaban a cortar leña en jornadas de doce horas

Aviso especial de Inumet a la población por "frente cálido" que traerá "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes" desde el domingo

Peñarol llegó a un acuerdo con Torque para jugar el partido por el Clausura en el Centenario y no en el Charrúa; no le reclamará los puntos

Temas

Chuy homicidio Uruguay

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos