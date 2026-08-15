Empresario uruguayo fue asesinado en el Chuí brasileño: la Policía de ese país investiga si fue un homicidio por encargo

Un empresario uruguayo de 64 años fue asesinado en el lado brasileño del Chuí durante la noche del viernes y la Policía de ese país está investigando el caso como un posible homicidio por encargo.
El uruguayo estaba llegando a su casa, ubicada en el lado brasileño de la ciudad, cuando fue interceptado, confirmaron desde la Jefatura de Policía de Rocha. Según informó Telemundo de Canal 12, llegaba en su camioneta cuando dos personas en moto lo abordaron y le dispararon.
El empresario tenía una tienda ortopédica y dentaria en Brasil. Contaba con antecedentes penales en Uruguay por contrabando.
En el marco de la investigación por este asesinato, la Policía investiga un hecho similar ocurrido días atrás, cuando un empresario brasileño fue herido y enviado al Hospital de Rocha. En ese caso, la víctima, que no murió pero resultó herida, tenía la misma camioneta que el uruguayo asesinado en la noche del viernes y la Policía investiga si fue un error por parte de los sicarios.