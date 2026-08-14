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"La situación es crítica y no admite más demoras": el reclamo de los industriales por el Puerto de Montevideo

Cámara de Industrias exige al Poder Ejecutivo medidas inmediatas para resolver la crisis del Puerto de Montevideo y evitar futuras paralizaciones

14 de agosto de 2026 17:30 hs
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Foto: Juan Samuelle

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) emitió un comunicado en el cual manifiesta su “profunda preocupación” por la “delicada situación operativa del Puerto de Montevideo”.

La gremial advierte sobre las contradicciones entre “los esfuerzos del país por abrir nuevos mercados externos y mantener cerrada" la principal vía de comercio internacional”, así como entre “promover leyes para mejorar la competitividad mientras se permite la paralización del puerto”.

Asimismo, afirman que “toda política pública será inútil si el Puerto de Montevideo no funciona con la fluidez y garantías que exige el dinamismo del comercio mundial”.

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El comunicado advierte que a los problemas de competitividad, pérdidas económicas e incumplimientos comerciales se suma la “pérdida de credibilidad internacional de Uruguay para sus negocios e inversiones”. Ante una situación calificada como “crítica y que no admite más demoras”, la CIU subraya que “el crecimiento social y económico del Uruguay depende también de un puerto eficiente”.

Por último, la organización considera “urgente que el Poder Ejecutivo adopte medidas inmediatas” para solucionar este problema y evitarlo en el futuro, reclamando actuar “sin esperar la finalización de una negociación entre partes que reiteradamente caen en la conflictividad”.

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