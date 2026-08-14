"La situación es crítica y no admite más demoras": el reclamo de los industriales por el Puerto de Montevideo

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) emitió un comunicado en el cual manifiesta su “profunda preocupación” por la “delicada situación operativa del Puerto de Montevideo”.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La gremial advierte sobre las contradicciones entre “los esfuerzos del país por abrir nuevos mercados externos y mantener cerrada" la principal vía de comercio internacional”, así como entre “promover leyes para mejorar la competitividad mientras se permite la paralización del puerto”.

Asimismo, afirman que “toda política pública será inútil si el Puerto de Montevideo no funciona con la fluidez y garantías que exige el dinamismo del comercio mundial”.

El comunicado advierte que a los problemas de competitividad, pérdidas económicas e incumplimientos comerciales se suma la “pérdida de credibilidad internacional de Uruguay para sus negocios e inversiones”. Ante una situación calificada como “crítica y que no admite más demoras”, la CIU subraya que “el crecimiento social y económico del Uruguay depende también de un puerto eficiente”.