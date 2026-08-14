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China hace un nuevo desembarco en América Latina y va por la renovación del transporte de uno de los polos urbanos más importantes de la región

El desembarco se produjo de la mano de una firma local, una de las principales empresas privadas de transporte de pasajeros.

14 de agosto de 2026 17:22 hs
Colectivos chinos en Argentina

Colectivos chinos en Argentina

El Gobierno argentino oficializó el viernes la inscripción de la empresa china Xiamen King Long United Automotive CO. LTD. en el Registro Nacional De Fabricantes De Carrocerías y Talleres para realizar en los vehículos destinados al servicio de Autotransporte de Pasajeros de Jurisdicción Nacional, las tareas de fabricación, modificación de carrocerías y trabajos de remodelación de chasis.

La medida reglamentada a través de la Disposición 380/2026 de la Comisión Nacional de la Regulación del Transporte (CNRT). "La inscripción aprobada por el artículo 1° del presente acto se otorga exclusivamente desde el punto de vista de las competencias específicas, sin perjuicio de toda otra autorización, certificación o trámite requerido por la legislación vigente que corresponda a otros Organismos", especificó el artículo 4° del texto oficial.

El desembarco de King Long al país se produjo de la mano de La Nueva Metropol S.A.T.A.C.I., una de las principales empresas privadas de transporte de pasajeros de la Argentina.

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La compañía cerró la adquisición de 150 colectivos impulsados a GNC por una inversión de US$45 millones, destinados a renovar completamente las flotas de las líneas 65, 109 y 151 de la Ciudad de Buenos Aires, y está prevista la incorporación de otras 40 unidades para la segunda.

Fundada en 1988, Xiamen King Long United Automotive Industry forma parte de Xiamen King Long Motor Group y se encuentra entre los principales fabricantes de buses del mundo.

La firma cuenta con cuatro grandes bases productivas en China y fabrica buses urbanos, minibuses, chasis, vehículos especiales, camiones y soluciones de movilidad de nueva generación. También desarrolló colectivos eléctricos, autónomos y tecnologías asociadas a los llamados vehículos de nueva energía.

La compañía exportó más de 150.000 vehículos a más de 150 países y regiones, desarrollando una estrategia internacional basada no solo en la venta de unidades terminadas, sino también en esquemas de ensamblado mediante kits CKD, redes de distribución y asistencia tecnológica.

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