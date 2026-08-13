La selección uruguaya de básquetbol perdió 83-78 con China en el primer amistoso previo a la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial

La selección uruguaya de básquetbol perdió 83-78 con China en un amistoso disputado este jueves por la mañana en la ciudad de Guangzhou, pensando en la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027.

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En el primer cuarto el equipo de Gerardo Jauri llegó a estar ocho abajo en el marcador , pero se fue al descanso con desventaja 29-24 tras un buen arranque de Nicola Pomoli y un gran ingreso de Mateo Bianchi. En el segundo corto el partido se emparejó aún más, con un buen momento de Santiago Vescovi, y China terminó la primera mitad arriba 48-46.

Los asiáticos comenzaron el tercer chico con un 7-0 que amplió la diferencia, pero Uruguay se repuso rápidamente y logró llegar al último cuarto 63-57 abajo.

La celeste comenzó mejor el último cuarto, pero China se acomodó y llegó a sacar 13 de ventaja. Los de Jauri se acercaron en los minutos finales y llegaron a estar a cuatro , pero los locales defendieron la ventaja y se llevaron el partido.

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Pomoli fue el máximo anotador de Uruguay con 17 puntos. Joaquín Rodríguez lo siguió con 16 y Martín Rojas completó el podio con 14. Por parte de China, Xining He sumó 17 unidades y Boqiao Jiao lo siguió con 14.

China y Uruguay volverán a enfrentarse en Guangzhou este sábado, otra vez desde las 08:00 de la mañana.

El jueves 27 de agosto, la celeste recibirá a Bahamas en el Antel Arena por la primera fecha de la segunda y definitiva fase de Eliminatorias mientras que cuatro días después será visitante contra Puerto Rico.

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