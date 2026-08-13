"Es el logro más importante en el ciclismo uruguayo": lo que dijo Thomas Silva sobre su malla rosa en el Giro de Italia y cómo se prepara para el Mundial 2026

El ciclista uruguayo Thomas Silva habló en la previa de comenzar este jueves su participación en la Arctic Race de Noruega y repasó cómo viene su temporada, con el destaque de haber logrado llevar la malla rosa en su primer Giro de Italia, lo que consideró “el mayor logro” del ciclismo celeste.

El fernandino que corre para el equipo XDS Astana está disfrutando de su primera temporada en un equipo WorldTour, la máxima categoría, y ha logrado buenas actuaciones.

Pero su principal triunfo fue en la segunda etapa del Giro de Italia , en su histórico debut siendo el primer uruguayo en correrla, lo que le permitió ponerse la ‘maglia rosa’ de líder.

El uruguayo Thomas Silva lidera el equipo Astana que correrá la Arctic Race de Noruega, la carrera por dentro del círculo polar ártico, que lo destacó como candidato

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“La verdad es que era algo que creo que ni siquiera soñaba, porque quizás sí soñaba con ganar una etapa, pero poder estar de líder, quizás nunca. Es algo indescriptible y, como tú dices, poder disfrutarlo con mi familia, que también había venido, no tiene palabras”, destacó al diario Marca.

Thomas Silva en el Giro de Italia 2026 Foto: AFP

Además, valoró su logro y el impacto que tuvo en Uruguay. “Al final, creo que, en cuanto al ciclismo, es el mayor logro en un país tan pequeño. También he sentido mucho el apoyo de toda la nación, así que estoy súper contento”.

La adaptación al primer nivel

Thomas Silva, nacido en Maldonado en 2001, repasó cómo fue su llegada al ciclismo europeo, luego de haber sido fichado por Caja Rural de España, desde donde pasó a Astana, tras dar el primer salto de dejar su país para probar suerte.

“Al final, si quieres estar en el ciclismo, es un cambio que tienes que hacer. No puedes estar en Uruguay, y mucho menos porque no concuerda con las carreras; además, el terreno es totalmente diferente”, comentó.

« It's my first time here. I’m motivated to fight for the GC. » Guillermo Thomas Silva is ready to make his Arctic Race of Norway debut today.#ArcticRaceOfNorway pic.twitter.com/ZZQnZjVvou — Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) August 13, 2026

“Yo vine por primera vez cuando era junior de segundo año. Llegué a un equipo amateur de España y, de ahí, luego pasé a Sub 23. Estuve en Sub 23 en España hasta poder llegar al filial del Caja Rural. Después, pasé a profesionales con Caja Rural y ahora vine a Astana”, repasó.

El ciclista espera que su caso sirva para que otros pedalistas uruguayos se animen a intentar llegar a la elite. “Esperemos que esto ayude a que suceda. Al final, lo difícil para los jóvenes en Uruguay es poder emigrar. Si quieres ser ciclista, tienes que venir a Europa, y a veces ese es el paso más difícil de conseguir. Pero creo que estamos abriendo un camino y ojalá podamos tener más uruguayos próximamente”.

Thomas Silva entre los destacados de la Arctic Race de Noruega

Piensa en el Mundial de Canadá

Tras la Arctic Race que se corre de este jueves al domingo en el círculo polar ártico noruego, Thomas Silva tiene como gran objetivo los Campeonatos del Mundo de Canadá que se correrán en Montreal del 20 al 27 de setiembre.

“Después del Giro me tomé un buen descanso”, dijo a Marca. “Aproveché también que tenía a la familia por aquí y, después, ya empezamos a prepararnos. La verdad es que volvimos muy bien, consiguiendo victorias, que nunca es fácil. Ahora estamos aquí, en Arctic Race, y luego de esto haremos un bloque de altura, preparando lo que serán Canadá y el Campeonato del Mundo”, relata.

Thomas Silva en uno de sus entrenamientos en Sierra Nevada

Sobre su planificación, dijo que con su equipo debe compaginar la competición son el descanso. “Al final, también es un tema de organización con el equipo. Hay que planear muy bien la temporada y elegir las carreras que mejor se adapten a nosotros. Una gran vuelta implica mucho: son 21 días, pero también hay que tener en cuenta los 20 días previos, ya sea de altitud o de preparación. Así que abarca mucho tiempo de la temporada y hay que saber planificarlo”.

De cara al Mundial, dijo que llegará con la preparación para rendir a su mejor nivel, aunque no se fijó un objetivo. “Es muy duro, pero vamos a prepararlo de la mejor manera. También iremos a las clásicas que están antes del Mundial, que van a tener el mismo recorrido. Así podremos tener un primer contacto y ver dónde podemos estar. No me planteo ningún objetivo concreto; simplemente voy a intentar llegar lo mejor posible y hacerlo lo mejor que pueda”, dijo.