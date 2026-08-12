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El uruguayo Thomas Silva lidera el equipo Astana que correrá la Arctic Race de Noruega, la carrera por dentro del círculo polar ártico, que lo destacó como candidato

La prueba de cuatro etapas va desde este jueves 13 al domingo 16 de agosto

12 de agosto de 2026 13:34 hs
Thomas Silva entre los destacados de la Arctic Race de Noruega

Thomas Silva entre los destacados de la Arctic Race de Noruega

El ciclista uruguayo Thomas Silva lidera la formación del equipo XDS Astana que correrá la Arctic Race de Noruega, prueba de cuatro etapas que va desde este jueves 13 al domingo 16 de agosto.

La carrera dentro del círculo polar ártico, tal como es presentada, también destacó al pedalista oriundo de Maldonado entre sus principales candidatos a quedarse con la victoria.

“El pelotón está repleto de talento, pero aquí hay algunos corredores que podrían dejar su huella en las carreteras del norte de Noruega. Pero como siempre en el Ártico, espera lo inesperado”, dice el mensaje.

Silva, que está disputando su primera temporada como ciclista de un equipo World tour y que fue destaque en el Giro de Italia al vestir la malla rosa, estará al frente de la formación del Astana.

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El uruguayo liderará el equipo en el que también estarán Anton Kuzmin, Marco Schrettl, Darren Van Bekkum, Nikiforos Arvanitou y Artem Fofonov.

Thomas Silva en el equipo de Astana para la Arctic Race de Noruega

Thomas Silva en el equipo de Astana para la Arctic Race de Noruega

La Arctic Race es presentada como “la carrera ciclista más septentrional del mundo, en los magníficos paisajes de Noruega”.

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