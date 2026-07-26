Thomas Silva agotó los adjetivos y sinónimos de imparable: inolvidable fin de semana para el uruguayo que este domingo ganó la Clásica Castilla y León, y el sábado, lo hizo en Ordizia; mirá el video

El ciclista uruguayo Thomas Silva reafirmó su extraordinario momento en el ciclismo europeo al quedarse con una victoria espectacular en la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León. El pedalista charrúa, representante del equipo XDS Astana Team, se impuso con categoría en un exigente recorrido ondulado de 190,6 kilómetros que conectó la localidad de Benavente con el municipio de Lubián, en la provincia de Zamora en España.

La competencia estuvo marcada por el ritmo intenso y los constantes intentos de fuga desde los primeros tramos. Un grupo de ocho corredores -entre los que destacó la presencia activa del venezolano Leangel Linarez- protagonizó la gran escapada de la jornada, animando la carrera durante varios kilómetros.

Sin embargo, el empuje del pelotón principal neutralizó la aventura de los punteros en la fase decisiva, dejando el desenlace en manos de los grandes favoritos a la victoria.

En un final de infarto donde la potencia física y la estrategia resultaron determinantes, Thomas Silva logró cruzar la línea de meta en la primera posición con un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 41 segundos.

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El podio de la tradicional prueba española se completó con el corredor local Roger Adrià (Movistar Team) en el segundo lugar y el italiano Christian Scaroni, compañero de equipo de Silva en la escuadra del XDS Astana, en la tercera ubicación.

Con este triunfo, el talentoso ciclista fernandino ratifica un fin de semana soñado en territorio español, ya que apenas un día antes se había adjudicado también la prestigiosa Clásica de Ordizia en el País Vasco.

De esta manera, Silva sucede en el historial de la prueba de Castilla y León al español Haimar Etxeberría y continúa consolidando la bandera uruguaya en el concierto del ciclismo internacional de primer nivel.