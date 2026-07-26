El inoxidable Luis Suárez le dio otra victoria a Inter Miami sin Lionel Messi y llegó a seis goles en los últimos tres partidos en la MLS; mirá el video

El delantero uruguayo Luis Suárez volvió a ser la figura del equipo y le dio el gol de la victoria a Inter Miami que venció como visitante 1-0 a Montreal por la fecha 17 de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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El Pistolero fue determinante con su nuevo tanto, anotando un penal a los 80 minutos, en el segundo encuentro en el que no estuvo Lionel Messi, teniendo en cuenta que sigue de licencia tras el Mundial 2026.

El partido se había hecho complicado incluso desde lo anímico, ya que justamente en esa jugada para la pena máxima, se lesionó feo el argentino Germán Berterame y debió ir en ambulancia a un hospital.

Luis Suárez pateó el penal picándosela al arquero Sebastián Breza cuando faltaban 10 minutos.

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Así, Inter Miami se llevó una victoria trascendente para seguir segundo en la tabla general detrás de Nashville SC, a 2 puntos.

El uruguayo venía de anotar dos goles el fin de semana pasado y de haber sido elegido el mejor jugador del partido.

Si se toman en cuenta los últimos tres encuentros (el primero de ellos, anterior al Mundial 2026), Suárez lleva seis tantos de manera consecutiva.