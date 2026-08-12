Nacional esperaba este martes a Gonzalo Carneiro para firmar su rescisión y no se presentó: qué pasó

El delantero Gonzalo Carneiro sigue siendo jugador de Nacional este miércoles por la mañana, a pesar de que hace semanas acordó firmar la rescisión de su contrato y que la directiva tricolor lo esperaba para concretar su salida este martes , confirmaron distintas fuentes a Referí.

Carneiro fue uno de los siete jugadores a los que el entrenador Jorge Bava les comunicó antes del Mundial 2026 que no iban a ser tenidos en cuenta en el segundo semestre del año . Al principio entrenó apartado, y luego ni siquiera concurrió a Los Céspedes.

Un mes atrás fuentes de Nacional y el entorno del jugador confirmaron a Referí que se había llegado a un acuerdo para la rescisión del delantero de 30 años , cobrando tres sueldos de los seis que le quedaban más premios.

Sin embargo, una semana atrás se conoció que esa desvinculación no se había firmado. El representante de Carneiro, Pablo Bentancur, explicó a Referí que el atraso en la firma se debía a una diferencia con los plazos de los pagos.

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Gonzalo Carneiro aún no rescindió su contrato con Nacional: su representante explicó por qué el delantero sigue en el club, y contó la promesa que le hizo a la directiva

Nacional pretendía pagarle la rescisión en cuotas más largas, pero el futbolista pidió recibir un dinero inicial y luego percibir el monto restante en cuotas.

Según Bentancur ambas partes están cerca de un acuerdo en ese aspecto, y remarcó que ante distintas suspicacias sobre el posible destino de su representado le realizó una promesa a la directiva de Nacional: "Les dije que no voy a llevar al jugador a Peñarol".

Este martes la directiva de Nacional esperaba a Carneiro para finalmente firmar la rescisión, pero fuentes del club indicaron que el futbolista "no fue" a sellar el acuerdo.

Fuentes del entorno del jugador ratificaron que el jugador se presentará a culminar la rescisión de su contrato este miércoles junto con su abogado.

Carneiro llegó a Nacional a mediados de 2023, y anotó 15 goles en 67 partidos durante sus tres años en el club. Una lesión de ligamentos cruzados lo sacó de las canchas durante casi un año entre 2024 y 2025, año en el que fue importante para la obtención de la Liga AUF Uruguaya con un gol en las finales ante Peñarol.

Carneiro, con esa diferencia próxima a resolverse, e Ignacio Suárez son los únicos futbolistas apartados por Jorge Bava que se mantienen en el plantel de Nacional.

El golero le comunicó a la directiva que se mantendrá en el club entrenando apartado del plantel principal hasta que finalice su contrato, en diciembre de 2026. Luego se irá en condición de libre.