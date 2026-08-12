Rodrigo Aguirre convirtió un nuevo gol en la Leagues Cup para Tigres, que sufrió la insólita expulsión de su golero Nahuel Guzmán: mirá los videos

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre convirtió un nuevo gol para Tigres de México en el empate 1-1 ante los Vancouver Whitecaps por la fase de grupos de la Leagues Cup , en un partido que también tuvo la insólita expulsión del arquero argentino Nahuel Guzmán .

Aguirre fue el encargado de abrir el marcador a los 19 minutos , tras recibir un pase al vacío de Juan Brunetta , ganarle la carrera a su compatriota Mathías Laborda y definir cruzado ante la salida del golero Isaac Boehmer.

Es el segundo tanto del delantero uruguayo desde su regreso del Mundial 2026 , luego de anotar un gol en la derrota por 3-2 ante Queretaro por la Liga MX .

A los 79 Emmanuel Sabbi empató el partido para los Whitecaps , tras rematar con una potente volea un centro enviado por el moldavo Mihail Gherasimencov .

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Allí a Tigres, que tuvo a los uruguayos Fernando Gorriarán y César Araújo en el medio de la cancha, se le fue el partido de las manos. A los 87 minutos se fue expulsado el mexicano Diego Lainez, por insultar al árbitro salvadoreño Iván Barton, y tres minutos después llegó la expulsión de Guzmán.

El golero argentino estaba a punto de sacar en largo desde su área cuando notó que un jugador del rival se había tirado en el suelo en el medio de la cancha. Pidió su amonestación, y cuando vio que Barton pitó corrió hacia el medio para sacar la falta.

Sin embargo, quiso lanzar antes de que el juez diera la orden y lo empujó para poder patear, lo que le valió la expulsión. El argentino protestó la decisión y se retiró del campo de juego pateando cada cosa que se cruzaba a su paso.

¡MOMENTO DE FURIA TOTAL DEL PATÓN! Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, vio la roja sobre el final del partido ante Vancouver por empujar al árbitro. Luego le habló al juez de línea y se retiró del estadio arrojando lo que encontraba camino al vestuario.



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En la fase de grupos de Leagues Cup los empates terminan en penales, con dos puntos para el equipo que gane la tanda y uno para el perdedor, y en este caso Tigres (con el arquero Felipe Rodriguez ingresando tras la expulsión de Guzmán) se llevó el punto extra al vencer 5-4.

Rodrigo Aguirre y Mathías Laborda (que tuvo la chance de darle la victoria a Vancouver) erraron sus respectivos tiros, mientras que Gorriarán acertó el suyo.