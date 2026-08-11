Así quedaron los cruces y los grupos tras el sorteo de la Copa AUF Uruguay; Nacional tiene una llave más accesible que Peñarol

Una nueva edición de la Copa AUF Uruguay , la quinta, tuvo su sorteo oficial este martes a la tardecita en el hall del Palco Oficial del Estadio Centenario, que fue organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

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Como informó Referí, este año el torneo contará con un nuevo formato y la gran novedad de que el campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027 con el cupo Uruguay 4.

El torneo comenzará el 26 de agosto y será televisado por DSports.

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Fase eliminatoria de equipos profesionales

Grupo 1: Peñarol. Montevideo City Torque, Danubio, Atenas de San Carlos

Grupo 2: Plaza Colonia, Cerro Largo, Defensor Sporting, Rentistas

Grupo 3: Deportivo Maldonado, Wanderers, Cerro, Cerrito

Grupo 4: Racing, Central Español, Juventud de Las Piedras, Oriental de La Paz

Grupo 5: Nacional, Albion, Progreso, River Plate

Grupo 6: Fénix, Liverpool, Boston River, Colón

Así es el nuevo formato de la Copa AUF Uruguay

El nuevo formato establece una primera Eliminatoria – Equipos AUF entre clubes profesionales que la disputarán las 16 institución de la Primera división y los 8 primeros de la Tabla Anual del torneo de la Segunda división profesional al momento de la finalización de la primera rueda de la fase regular del torneo de dicha competición.

Esos 24 equipos se dividirán en seis series de cuatro equipos cada una.

Se disputarán tres fechas en cada serie, todos contra todos. Clasificarán a la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay los dos primeros de cada serie, más los cuatro mejores terceros. Para definir los mejores terceros que clasificarán se utilizará el sistema utilizado por FIFA.

El trofeo de la Copa AUF Uruguay

Además, habrá una fase eliminatoria entre equipos de la Divisional C .

Se llevará a cabo una llave eliminatoria entre los cuatro mejores equipos clasificados del Torneo Inicial 2026 y los cuatro clasificados en la temporada anterior.

De esta manera, surgirán los cuatro clubes clasificados a la Segunda Fase.

Cómo es la segunda fase

La segunda fase la integrarán las siguientes instituciones:

16 clubes clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales.

4 clubes de Divisional C clasificados de la Fase Eliminatoria.

2 clubes de Segunda división amateur, Divisional D.

10 clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Se enfrentarán, por un lado los 16 equipos clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales entre sí, de acuerdo a los cruzamientos que se originen de un sorteo, quedando ocho clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.

Trofeo de la Copa AUF Uruguay

Por otra parte, se enfrentarán los 16 clubes del ámbito amateur (4 de Divisional C, 2 de Divisional D y 10 de OFI) entre sí, de acuerdo a los cruzamientos que se originen de un sorteo, quedando 8 clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.

A partir de esta fase los partidos serán eliminatorios; de terminar los 90 minutos con resultado de empate, se procederá a la definición de un ganador por tiros desde el punto del penal.

Los octavos de final los jugarán los ganadores de la fase anterior, realizándose un sorteo entre los 16 equipos previamente clasificados para dar lugar a los ocho partidos de esta fase.

Habiendo algún equipo amateur en cualquiera de las llaves, dichos equipos serán locatarios.

La fase de cuartos de de final será disputada por los ganadores de la fase anterior, según lo determinado por el cuadro de enfrentamientos, bajo las mismas condiciones en lo que respecta a localías, canchas y arbitraje.

Las semifinales se disputarán por los cuatro ganadores de la fase anterior, según cuadro de enfrentamientos, en cancha neutral fijada por la Mesa Ejecutiva de la AUF.

La final se jugará en cancha neutral, a partido único, con penales en caso de igualdad en el tiempo reglamentario y será el partido que cerrará la temporada oficial del fútbol uruguayo.