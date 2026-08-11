Después de secuestrar un ómnibus y llegar con impunidad al estadio de Danubio, los hinchas de Cerro le generaron una nueva multa a su club: mirá la razón

Una facción de la hinchada de Cerro fue protagonista el domingo de un violento episodio luego de secuestrar un 306 para ir al estadio de Danubio donde se estrenaron con triunfo en el Torneo Clausura.

Un grupo de 50 barras de Cerro abordó la unidad de UCOT en la Terminal del Cerro, apuntaron con un arma al chofe r y le pidieron apretar el paso para poder llegar en hora al partido que comenzaba a la hora 11.00. Ninguno pagó boleto.

El ómnibus fue escoltado por una moto manejada por una persona también armada y por dos autos que iban detrás.

Según relató el chofer de la unidad , en un testimonio en el que rompió en llanto por el miedo que sufrió, los hinchas dejaron bajar a las seis personas que estaban en el ómnibus. La última descendió en Luis Alberto de Herrera y Reyes. Antes y después, obligaron al chofer a pasarse todos los semáforos en rojo.

Orsi habló del secuestro del ómnibus de UCOT por hinchas de Cerro y advirtió por la cantidad de armas de fuego en Uruguay

Sindicato de UCOT decretó un paro tras el secuestro de un ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro

La única licencia que se tomaron, en el apuro que tenían para llegar a Jardines, fue bajar en el Paso Molina para golpear a unas personas que vieron con camisetas de Nacional, sobre Avenida Agraciada.

Iban tomando alcohol y fumando marihuana y hasta se grabaron a sí mismos, en videos que fueron difundidos por redes sociales.

A pesar de que el chofer llamó al 911 para hacer la denuncia, cuando el ómnibus llegó al Intercambiador Belloni no había presencia policial alguna, por lo que bajaron y se dirigieron tranquilamente hacia el estadio María Mincheff de Lazaroff Jardines del Hipódromo sin ningún impedimento. Eso sí, ahí tuvieron que caminar por 17 cuadras y no utilizaron los servicios del 306 para desviar su trayecto hacia la cancha.

La impunidad fue total porque todos los barras pudieron ingresar a la cancha donde Cerro le ganó 1-0 a Danubio, sumando tres valiosos puntos por el descenso. El gol lo hizo Alejandro Severo.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al violento episodio: "Un caso que lamentablemente se ha repetido, no de esta característica, pero sabemos que a veces pueden pasar esas cosas. Y bueno, hay que seguir afinando con los clubes, con la Asociación Uruguaya de Fútbol y por supuesto el propio Ministerio del Interior. Son cosas que las tenemos que evitar", agregó.

La única sanción que se llevó el albiceleste la emitió el lunes por la noche la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La misma se debió a que ingresaron banderas con un tamaño mayor al permitido por los protocolos de seguridad vigentes.

Cerro recibió entonces una multa de 60 unidades reajustables (UR) que al valor de agosto, $ 1.923,44, equivale a $ 115.406.

Cerro ya lleva varias multas recibidas en esta temporada a causa del comportamiento de sus hinchas.

Todas las conductas delictivas desplegadas antes del partido y fuera de la zona de estadio, no son de resorte de la Comisión sino que deberían ser juzgadas por la justicia ordinaria.

El sindicato de UCOT decretó un paro el lunes por los violentos hechos registrados tras los cuales, 48 horas después del partido, no derivaron en ninguna detención.