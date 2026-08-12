La emotiva carta de despedida de Lionel Messi para su padre y su mensaje con "bastantes dudas" de seguir jugando "mucho tiempo más" al fútbol

El crack argentino Lionel Messi le dedicó una emotiva carta a su padre Jorge Messi, fallecido recientemente , en un mensaje en el que manifestó que tiene "bastantes dudas" de seguir jugando "mucho tiempo más" al fútbol.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribió el futbolista en sus redes sociales.

Jorge Messi, padre y representante del jugador rosarino, murió el sábado a los 68 años.

En el texto, Messi repasó los últimos meses de vida de su padre, coincidentes con el desarrollo del Mundial 2026.

Barcelona, el Real Madrid y Rafa Nadal expresaron el dolor de España por la muerte del padre de Lionel Messi

La carta de despedida de Lionel Messi a su papá, Jorge: "No sé cómo seguir"

"Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", dijo el astro argentino, que partió el martes por la noche de Argentina rumbo a Estados Unidos tras el funeral de su padre.

"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", dijo Messi en sus primeras declaraciones tras la final perdida ante España por 1-0 en Nueva Jersey.

Messi destacó el rol fundamental de su padre en su vida y en su carrera: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada".

La muerte de Jorge Messi

El padre y representante del astro mundial Lionel Messi, Jorge Messi, murió a sus 68 años en Rosario, su ciudad natal al norte de Buenos Aires, informó el sábado el club donde el capitán argentino jugó de niño, Newell's Old Boys.

"El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario", publicó en redes sociales la escuadra rosarina.

Jorge Messi, centro, padre y figura fundamental en la carrera estelar de Lionel Messi. Getty Images

Jorge Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo. Fue su primer entrenador en los potreros, como se conocen los terrenos baldíos convertidos en canchas precarias, y su único compañero en los duros comienzos en Barcelona, antes de convertirse en su representante y negociar contratos astronómicos.

Jorge era además la persona con la que el astro elegía discutir su rendimiento después de cada partido: "Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme", dijo el ídolo argentino en una entrevista en 2022 con DirecTV Sports.

El mensaje de Lionel Messi para su padre Jorge:

La carta de Lionel Messi para despedir a su padre

La carta de Lionel Messi para despedir a su padre

AFP