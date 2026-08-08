Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Jorge Messi , el padre de Lionel Messi , murió este sábado en el Sanatorio Centro de la ciudad argentina de Rosario , según informó el club Newell’s Old Boys . El empresario y representante del futbolista tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

El deceso se produjo a las 2, mientras permanecía internado en un centro de salud de la localidad santafesina donde nació y residía, confirmó la institución médica en un comunicado dado a conocer al mediodía.

Jorge Messi fue una figura central en la vida personal y profesional de Lionel . Durante años estuvo a cargo de la representación de su hijo y acompañó las principales decisiones vinculadas con su carrera deportiva, desde sus primeros pasos en Newell's hasta su llegada al Barcelona .

Casado con Celia Cuccittini, con el paso de los años mantuvo un perfil relativamente reservado y tuvo pocas apariciones públicas, aunque acompañó de cerca la trayectoria de su hijo.

En junio y luego de un confuso episodio, la familia había difundido un comunicado para informar sobre el estado de salud y pedir respeto por su privacidad. En aquel momento señalaron que se encontraba bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

Jorge Messi junto a Lionel Messi y Celia Cuccittini

La situación había generado preocupación durante el Mundial 2026, cuando el capitán de la Aliceleste reconoció que atravesaba días difíciles por una cuestión familiar y agradeció el respaldo recibido de sus compañeros y de la delegación argentina.