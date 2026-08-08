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Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi

El fallecimiento se produjo este sábado a las 2, mientras permanecía internado en un centro de salud de Rosario, ciudad en la que nació y donde residía.

8 de agosto de 2026 10:38 hs
Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, murió este sábado en el Sanatorio Centro de la ciudad argentina de Rosario, según informó el club Newell’s Old Boys. El empresario y representante del futbolista tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

El deceso se produjo a las 2, mientras permanecía internado en un centro de salud de la localidad santafesina donde nació y residía, confirmó la institución médica en un comunicado dado a conocer al mediodía.

Comunicado Sanatorio Centro

Comunicado Sanatorio Centro

Jorge Messi fue una figura central en la vida personal y profesional de Lionel. Durante años estuvo a cargo de la representación de su hijo y acompañó las principales decisiones vinculadas con su carrera deportiva, desde sus primeros pasos en Newell's hasta su llegada al Barcelona.

Casado con Celia Cuccittini, con el paso de los años mantuvo un perfil relativamente reservado y tuvo pocas apariciones públicas, aunque acompañó de cerca la trayectoria de su hijo.

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En junio y luego de un confuso episodio, la familia había difundido un comunicado para informar sobre el estado de salud y pedir respeto por su privacidad. En aquel momento señalaron que se encontraba bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

Jorge Messi junto a Lionel Messi y Celia Cuccittini

Jorge Messi junto a Lionel Messi y Celia Cuccittini

La situación había generado preocupación durante el Mundial 2026, cuando el capitán de la Aliceleste reconoció que atravesaba días difíciles por una cuestión familiar y agradeció el respaldo recibido de sus compañeros y de la delegación argentina.

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