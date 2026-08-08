Cómo fue la última aparición pública de Jorge Messi junto a su hijo Lionel

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado a los 68 años en un sanatorio de la ciudad argentina de Rosario, donde permanecía internado.
El empresario y representante del futbolista atravesaba un delicado cuadro de salud. El deceso fue confirmado por el Club Atlético Newell's Old Boys y la Liga Profesional de Futbol de la AFA.
Su última aparición pública junto al capitán de la Albiceleste había ocurrido meses antes, en noviembre de 2025, durante un partido de Inter Miami por los playoffs de la MLS. Desde uno de los palcos del Chase Stadium, siguió el encuentro acompañado por su esposa, Celia Cuccittini.
El último partido de Jorge Messi junto a Lionel
El encuentro se disputó en noviembre de 2025 entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS. Lionel Messi tuvo una actuación destacada y marcó dos goles, resultado que permitió al conjunto de Florida avanzar de ronda por primera vez en su historia.
Jorge y Celia siguieron el partido desde uno de los palcos del estadio. Ambos mantuvieron el perfil bajo que habían elegido durante los años de exposición y observaron el encuentro alejado de los principales focos.
Jorge y Celia, padres de Lionel Messi
Después del triunfo, se produjo uno de los momentos que quedaron registrados en las imágenes de aquella noche: mientras los hinchas le pedían la camiseta, Lionel caminó hacia el sector donde se encontraban sus padres y lanzó la prenda hacia ellos. Su madre logró atraparla y su padre permaneció junto a ella en el palco.
La escena se convirtió en una de las últimas imágenes públicas de Jorge Messi junto a su hijo. Después de aquel partido, volvió a mantener un perfil reservado y sus apariciones públicas fueron cada vez menos frecuentes.
La última foto familiar que publicó Lionel
Antes de aquella aparición en el estadio, Lionel Messi había compartido otra imagen junto a sus padres. La publicación fue realizada en junio de 2025, con motivo de su cumpleaños número 38.
En la fotografía aparecían Lionel, Jorge y Celia abrazados durante la celebración familiar. El futbolista acompañó las imágenes con un mensaje en el que agradeció los saludos y felicitaciones recibidos y envió un abrazo a quienes lo habían acompañado en esa fecha.
Durante el Mundial 2026, la situación de salud de Jorge volvió a quedar expuesta cuando capitán de la Selección argentina se mostró emocionado después de marcar ante Argelia. Tras aquel partido, explicó que atravesaba días complicados por una situación personal y agradeció el respaldo de sus compañeros, el cuerpo técnico y la delegación.