Cómo fue la última aparición pública de Jorge Messi junto a su hijo Lionel

Jorge Messi , padre de Lionel Messi , murió este sábado a los 68 años en un sanatorio de la ciudad argentina de Rosario , donde permanecía internado.

El empresario y representante del futbolista atravesaba un delicado cuadro de salud. El deceso fue confirmado por el Club Atlético Newell's Old Boys y la Liga Profesional de Futbol de la AFA .

Su última aparición pública junto al capitán de la Albiceleste había ocurrido meses antes, en noviembre de 2025, durante un partido de Inter Miami por los playoffs de la MLS . Desde uno de los palcos del Chase Stadium, siguió el encuentro acompañado por su esposa, Celia Cuccittini .

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z

El encuentro se disputó en noviembre de 2025 entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS . Lionel Messi tuvo una actuación destacada y marcó dos goles, resultado que permitió al conjunto de Florida avanzar de ronda por primera vez en su historia.

Jorge y Celia siguieron el partido desde uno de los palcos del estadio. Ambos mantuvieron el perfil bajo que habían elegido durante los años de exposición y observaron el encuentro alejado de los principales focos.

Jorge y Celia, padres de Lionel Messi

Después del triunfo, se produjo uno de los momentos que quedaron registrados en las imágenes de aquella noche: mientras los hinchas le pedían la camiseta, Lionel caminó hacia el sector donde se encontraban sus padres y lanzó la prenda hacia ellos. Su madre logró atraparla y su padre permaneció junto a ella en el palco.

La escena se convirtió en una de las últimas imágenes públicas de Jorge Messi junto a su hijo. Después de aquel partido, volvió a mantener un perfil reservado y sus apariciones públicas fueron cada vez menos frecuentes.

La última foto familiar que publicó Lionel

Antes de aquella aparición en el estadio, Lionel Messi había compartido otra imagen junto a sus padres. La publicación fue realizada en junio de 2025, con motivo de su cumpleaños número 38.

En la fotografía aparecían Lionel, Jorge y Celia abrazados durante la celebración familiar. El futbolista acompañó las imágenes con un mensaje en el que agradeció los saludos y felicitaciones recibidos y envió un abrazo a quienes lo habían acompañado en esa fecha.

Instagram/@leomessi

Durante el Mundial 2026, la situación de salud de Jorge volvió a quedar expuesta cuando capitán de la Selección argentina se mostró emocionado después de marcar ante Argelia. Tras aquel partido, explicó que atravesaba días complicados por una situación personal y agradeció el respaldo de sus compañeros, el cuerpo técnico y la delegación.