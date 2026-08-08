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Newell's Old Boys y la Liga Profesional Argentina despiden a Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Newell's Old Boys, club en el cual Lionel Messi dio sus primeros pasos y su familia es hincha, despidieron a Jorge tras su fallecimiento

8 de agosto de 2026 10:51 hs
Jorge Messi

Newell's Old Boys y la Liga Profesional del Fútbol Argentino publicaron un sentido mensaje para despedir a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, que falleció a los 68 años en la ciudad de Rosario luego de luchar mucho tiempo con una enfermedad.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, Newell's despidió al padre del crack argentino y destacó el rol fundamental que tuvo en la vida y en la carrera profesional de Lionel Messi.

"El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi", expresó el club en primera instancia.

"Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial", agregó el club y cerró: "Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento".

Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi

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El comunicado de la Liga Argentina para despedir al padre de Lionel Messi

A su vez, la cuenta oficial de la Liga Profesional de la AFA, también publicó un mensaje de despedida hacia el padre de Messi: "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!"

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