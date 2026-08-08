El video de Lionel Messi hablando de su padre y la familia: "Esperaba a que llegue para poder abrazarlo"

En la madrugada del sábado 8 de agosto falleció Jorge Messi, padre del crack argentino Lionel Messi, a los 68 años en Rosario luego de pelear por mucho tiempo contra una enfermedad, y en redes sociales se hizo viral un video de hace unos años del futbolista recordando su infancia junto a su padre y la importancia de la familia en su vida.

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Durante una entrevista hace unos años atrás, Messi explicó su infancia y el rol que tuvo su padre: "Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar, prácticamente, todos los días. Entonces nos veíamos poco y cuando nos veíamos me disfrutaba. No me cagaba a pedos nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba a que llegue para poder abrazarlo y estar con él".

Lionel Messi junto a sus padres Posteriormente, el video muestra las últimas declaraciones de Messi durante el Mundial 2026 luego del debut ante Argelia, encuentro en el que marcó tres goles y que tras el encuentro contó que vivió días difíciles por una cuestión ajeno a lo deportivo, y era por el estado de salud de Jorge.