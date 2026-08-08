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El video de Lionel Messi hablando de su padre y la familia: "Esperaba a que llegue para poder abrazarlo"

En redes sociales circula un video de hace unos años de Lionel Messi recordando su infancia con su padre y la importancia de la familia para él

8 de agosto de 2026 11:48 hs

En la madrugada del sábado 8 de agosto falleció Jorge Messi, padre del crack argentino Lionel Messi, a los 68 años en Rosario luego de pelear por mucho tiempo contra una enfermedad, y en redes sociales se hizo viral un video de hace unos años del futbolista recordando su infancia junto a su padre y la importancia de la familia en su vida.

Durante una entrevista hace unos años atrás, Messi explicó su infancia y el rol que tuvo su padre: "Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar, prácticamente, todos los días. Entonces nos veíamos poco y cuando nos veíamos me disfrutaba. No me cagaba a pedos nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba a que llegue para poder abrazarlo y estar con él".

Lionel Messi junto a sus padres

Lionel Messi junto a sus padres

Posteriormente, el video muestra las últimas declaraciones de Messi durante el Mundial 2026 luego del debut ante Argelia, encuentro en el que marcó tres goles y que tras el encuentro contó que vivió días difíciles por una cuestión ajeno a lo deportivo, y era por el estado de salud de Jorge.

El video cierra con otro fragmento de otra entrevista de Messi desde hace unos años en el que habla sobre lo que significa la familia para él: "La prioridad siempre es la familia, lo más importante. Amo el fútbol, me encanta y vivo para el fútbol, pero mi familia está por encima de cualquier cosa".

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