Lacalle Pou reapareció con un discurso en acto del Partido Nacional: "No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad"

Lacalle Pou, que se presentó como un “viejo militante” , fue el orador central del encuentro masivo que se realizó en la Plaza Matriz, frente a la sede del partido.

El exmandatario dijo que, tras unos meses de hacer una “rendición de cuentas” de su gobierno, se siente “tranquilo, satisfecho, pero no conforme”: “Hubo aciertos y errores, pero siempre el fin último fue el bienestar de todos y cada uno de los compatriotas”.

El exmandatario -que en varias ocasiones durante su discurso de media hora fue interrumpido por los militantes que coreaban "¡Presidente!"- se refirió a la situación de la política uruguaya, aunque no realizó menciones partidarias ni del gobierno de Yamandú Orsi : “Hoy se exigen respuestas más rápidas. Es lógico que así sea, es mucho mejor que se exijan si la política es más lenta que las necesidades de la gente”. En este camino, auguró que la inteligencia artificial debe ser “abrazada por la política” para “resolver antes los problemas”.

Además, llamó a todos los dirigentes a no entrar en un “enfrascamiento de partidos y políticos”: “Flaco favor le hacemos a la política si termina siendo un concurso de egos. Si no podemos resolver las cosas de la gente, por lo menos tengamos respeto. Esto no significa callarse la boca, pero es tener claro quiénes somos y a dónde vamos”.

En este camino, llamó a que "prime el concepto de unión": "Vamos a mirar un poquito por el espejo retrovisor, cuando nos tocó gobernar el país, o cuando los compañeros les toca desde las intendencias, se gobierna desde la unión. Pero para poder gobernar desde la unión, hay que elegir un camino que sea desde en ese sentido. ¿Alguien cree que uno puede unir en el gobierno si llegó dividendo en una campaña electoral o en su vida política? Nadie. Por eso no hay que curar heridas, hay que no lastimar".

Lacalle Pou detalló que, meses antes de terminar su gobierno, inició un proceso de “introspección” y, uno de los puntos que trató fue “la diferencia entre poder y autoridad”: “El poder es algo formal, básicamente tiene inicio en el voto, los ciudadanos te otorgan poder. Después, la autoridad es mucho más abstracto cuando se te concede. La autoridad tiene componentes que no necesariamente tiene el poder. Hay un lazo, un vínculo, la autoridad es intelectual, es moral, y sobre todo, afectiva. Si algo que me queda claro hoy en día, es que no se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad”.

El líder blanco aseguró que se ha “vuelto menos ortodoxo con el tiempo”: "Qué lindo ser ortodoxo cuando alguien no tiene laburo, no tiene casa, no tiene salud. Entonces, la libertad tiene que estar vinculada al concepto de que la justicia es tratar desigual a los desiguales”. “Nuestro gobierno fue profundamente humanista”, aseguró.