Blancos celebran aniversario con "inusitada expectativa" por discurso de Luis Lacalle Pou

Aunque no pudo cumplir su anhelo de ponerle la banda presidencial a uno de los suyos, Luis Lacalle Pou dejó la presidencia en marzo de 2025 con números positivos que, sin que diera ninguna señal, lo ubicaron en una posición privilegiada de cara a la siguiente carrera electoral.

El expresidente decidió bajar el perfil, salir de la discusión pública, y tener apariciones esporádicas en eventos a los que fue invitado . No dio entrevistas y su voz se oyó solamente en dos ocasiones: cuando habló en la convención del Partido Nacional y durante una rueda de prensa luego que Yamandú Orsi anunciara que iba a rescindir el contrato con Cardama para la construcción de las patrulleras oceánicas (OPV) de la Armada.

Sin dar pistas sobre su futuro, con una oficina por la que peregrinan políticos que lo mantienen informado de la coyuntura, la decisión le ha permitido mantener los índices de popularidad mientras sus posibles rivales han caído , haciendo cumplir aquella máxima que sugiere no interrumpir al enemigo cuando se está equivocando.

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Pero ese silencio se verá interrumpido este domingo, ya que Lacalle Pou será el orador central del acto por los 190 años del Partido Nacional , que se cumplen el lunes 10.

La fecha, que recuerda la instrucción de Manuel Oribe de usar divisas blancas con la inscripción “defensores de las leyes” en la batalla de Carpintería contra las tropas de Fructuoso Rivera, está generando una “inusitada expectativa” entre los nacionalistas.

Algunos, los más entusiastas, esperan que el mensaje incluya guiños hacia el porvenir y poder decodificar señales de que estará en la línea de largada en 2029, mientras que los más cautos dicen que el simple hecho de escucharlo es suficiente para mantener la esperanza y que su participación no debe interpretarse como un retorno al día a día.

El expresidente no ha dado señales de por dónde va a ir.

Fuentes blancas de la organización del acto transmitieron a El Observador que proyectan un discurso de unos treinta minutos. La intención es que hable sobre las 13.30, después del presidente del directorio Álvaro Delgado. El cierre del evento quedará a cargo de Lucas Sugo. Unos 100 dirigentes subirán al escenario y esperan unas tres mil personas.

Armando Castaingdebat dijo este lunes en rueda de prensa que conociendo a Lacalle Pou lo que podría esperarse es un discurso “bien blanco”. Sus compañeros de partido han coincidido en observar que no se concentrará en la coyuntura y que perfilará conceptos de futuro a partir de la historia nacionalista.

De hecho, esa fue parte de la tónica del mensaje que dio el año pasado a los convencionales blancos. “Tenemos que estar mirando hacia adelante porque no somos una academia histórica. Estoy orgulloso del pasado de mi partido, tenemos una historia casi única en el mundo. (Estamos) vigentes y vibrantes habiendo pasado tantos años en la oposición”, dijo y planteó que había “algo más” detrás de esa vigencia: un “entrelazamiento con el ser nacional”.

A su vez, expresó que los días previos a las conmemoraciones tenía sentimientos difíciles de explicar compuestos por “tradición, historia familiar y personal y la libertad”. “Cuando vengo a un acto del Partido Nacional me siento más libre que nunca”, transmitió y consideró que tenían 190 años de historia porque eran “el partido de la nación”.

Y acercándose a la coyuntura, relató que los blancos fueron capaces de juntarse y entenderse con su "histórico y tradicional adversario” porque eran un partido en el que la “construcción” primaba “sobre la destrucción”. “La libertad tiene en su esencia diversidad y tolerancia. Sino no hay grupo”, subrayó.

Desde la organización ven sus palabras como un broche de oro para el evento, que será el más importante pero no el único.

Los festejos habrán comenzado antes, ya que este viernes se realiza el congreso de ediles en el marco del “mes blanco”. El domingo se realizarán cinco caravanas que confluirán hacia la Plaza Matriz, habrá exposiciones de objetos históricos como el sombrero de Aparicio Saravia, la “cachila” de Luis Alberto de Herrera y el micrófono de Wilson Ferreira Aldunate, y el lunes está organizada una misa, una sesión solemne y la presentación de un sello.