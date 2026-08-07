No es Brasil, Chile, ni Argentina: este es el mejor país de Sudamérica para empezar una nueva vida

Uruguay fue destacado como el país mejor posicionado de Sudamérica para vivir y reubicarse, de acuerdo con la edición 2026 del Rumavi Global Relocation Index , el ranking internacional que evaluó a 192 naciones a partir de múltiples variables.

El informe volvió a subrayar al territorio como el líder regional al combinar indicadores vinculados con la calidad de vida, el acceso a servicios, el respeto por el Estado de derecho y la asequibilidad para quienes buscan mudarse de manera permanente o por motivos laborales. En la clasificación global, superó a Chile , Argentina y Brasil .

La metodología contempló 24 métricas agrupadas en cuatro grandes pilares : situación financiera y tributaria, calidad de vida y salud, seguridad y estabilidad, y oportunidades para instalarse y desarrollar un proyecto personal o profesional. A partir de esos datos también se elaboraron rankings específicos para familias, jubilados, emprendedores y trabajadores remotos.

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El Rumavi Global Relocation Index 2026 señaló que Uruguay sobresale por ofrecer un equilibrio entre estabilidad política, instituciones sólidas, acceso al sistema sanitario y un costo de vida considerado razonable en relación con otros destinos de la región. El estudio también ponderó variables como la seguridad ciudadana, la facilidad para radicarse, la infraestructura y la protección de derechos.

La buena ubicación resultante coincide con otros indicadores internacionales ya publicados. El World Happiness Report 2026 posicionó a Uruguay como el país más feliz de Sudamérica, por delante de Brasil, Argentina y Chile, al medir la satisfacción con la vida de sus habitantes.

# País Finanzas Calidad de vida Seguridad Radicación Puntaje 1 Estonia 67 67 81 82 72,8 2 Singapur 72 65 80 80 72,6 3 Malasia 83 71 64 67 72,0 4 Portugal 63 74 75 75 71,6 5 Taiwán 68 75 76 65 71,4 6 Lituania 68 68 76 75 71,0 7 Hong Kong 74 65 78 72 71,0 8 San Cristóbal y Nieves 82 68 69 61 70,3 9 Chequia 67 64 79 75 69,9 10 Malta 72 66 66 75 69,8 11 Chipre 70 69 69 73 69,7 12 Bulgaria 80 64 66 69 69,7 13 Emiratos Árabes Unidos 84 55 74 70 69,4 14 Georgia 86 59 69 65 69,3 15 Brunéi 84 70 63 53 69,3 16 Nueva Zelanda 60 70 70 79 69,1 17 Japón 63 71 82 63 69,1 18 Croacia 63 69 75 72 68,9 19 Letonia 67 65 73 73 68,7 20 Costa Rica 72 75 62 60 68,7 21 España 60 72 72 71 68,6 22 Antigua y Barbuda 80 64 68 61 68,5 23 Panamá 79 70 60 59 68,3 24 Suiza 59 61 84 76 68,2 25 Hungría 72 65 68 69 68,2 26 Rumania 79 62 67 66 68,2 27 Finlandia 53 67 83 76 68,1 28 Tailandia 79 71 58 58 68,1 29 Australia 52 73 68 81 68,0 30 Corea del Sur 59 70 75 69 67,9 31 Baréin 88 58 67 58 67,7 32 Polonia 67 64 73 70 67,7 33 Eslovenia 63 65 79 67 67,6 34 Montenegro 78 62 69 62 67,6 35 Uruguay 69 71 66 61 67,4 36 Barbados 64 71 66 66 67,2 37 Países Bajos 52 64 81 79 67,1 38 Mauricio 80 61 63 65 67,1 39 Qatar 88 57 74 50 67,1 40 Andorra 76 62 80 52 66,8

En materia de seguridad, el Global Peace Index 2026, elaborado por el Institute for Economics & Peace, también ubicó a la nación como el país más pacífico de América Latina y el Caribe. El informe destacó su estabilidad institucional, los bajos niveles de conflicto y un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico.

A su vez, el índice de calidad de vida elaborado por Numbeo también lo colocó al frente de Sudamérica. Ese relevamiento consideró factores como poder adquisitivo, sistema de salud, seguridad, costo de vida, contaminación, tiempos de traslado y clima para construir una puntuación general sobre las condiciones de vida en cada país.

Plaza Independencia de Montevideo, Uruguay

El ranking de Rumavi aclaró que su objetivo no es medir la facilidad para obtener una visa o una ciudadanía, sino analizar dónde resulta más conveniente construir un proyecto de vida. Para ello utilizó datos provenientes de organismos internacionales e indicadores públicos, que luego son ponderados según distintos perfiles de migrantes.