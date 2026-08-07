No es Brasil, Chile, ni Argentina: este es el mejor país de Sudamérica para empezar una nueva vida

Uruguay fue destacado como el país mejor posicionado de Sudamérica para vivir y reubicarse, de acuerdo con la edición 2026 del Rumavi Global Relocation Index, el ranking internacional que evaluó a 192 naciones a partir de múltiples variables.
El informe volvió a subrayar al territorio como el líder regional al combinar indicadores vinculados con la calidad de vida, el acceso a servicios, el respeto por el Estado de derecho y la asequibilidad para quienes buscan mudarse de manera permanente o por motivos laborales. En la clasificación global, superó a Chile, Argentina y Brasil.
La metodología contempló 24 métricas agrupadas en cuatro grandes pilares: situación financiera y tributaria, calidad de vida y salud, seguridad y estabilidad, y oportunidades para instalarse y desarrollar un proyecto personal o profesional. A partir de esos datos también se elaboraron rankings específicos para familias, jubilados, emprendedores y trabajadores remotos.
¿Por qué Uruguay es el mejor país de Sudamérica para vivir y reubicarse en 2026?
El Rumavi Global Relocation Index 2026 señaló que Uruguay sobresale por ofrecer un equilibrio entre estabilidad política, instituciones sólidas, acceso al sistema sanitario y un costo de vida considerado razonable en relación con otros destinos de la región. El estudio también ponderó variables como la seguridad ciudadana, la facilidad para radicarse, la infraestructura y la protección de derechos.
La buena ubicación resultante coincide con otros indicadores internacionales ya publicados. El World Happiness Report 2026 posicionó a Uruguay como el país más feliz de Sudamérica, por delante de Brasil, Argentina y Chile, al medir la satisfacción con la vida de sus habitantes.
|#
|País
|Finanzas
|Calidad de vida
|Seguridad
|Radicación
|Puntaje
|1
|Estonia
|67
|67
|81
|82
|72,8
|2
|Singapur
|72
|65
|80
|80
|72,6
|3
|Malasia
|83
|71
|64
|67
|72,0
|4
|Portugal
|63
|74
|75
|75
|71,6
|5
|Taiwán
|68
|75
|76
|65
|71,4
|6
|Lituania
|68
|68
|76
|75
|71,0
|7
|Hong Kong
|74
|65
|78
|72
|71,0
|8
|San Cristóbal y Nieves
|82
|68
|69
|61
|70,3
|9
|Chequia
|67
|64
|79
|75
|69,9
|10
|Malta
|72
|66
|66
|75
|69,8
|11
|Chipre
|70
|69
|69
|73
|69,7
|12
|Bulgaria
|80
|64
|66
|69
|69,7
|13
|Emiratos Árabes Unidos
|84
|55
|74
|70
|69,4
|14
|Georgia
|86
|59
|69
|65
|69,3
|15
|Brunéi
|84
|70
|63
|53
|69,3
|16
|Nueva Zelanda
|60
|70
|70
|79
|69,1
|17
|Japón
|63
|71
|82
|63
|69,1
|18
|Croacia
|63
|69
|75
|72
|68,9
|19
|Letonia
|67
|65
|73
|73
|68,7
|20
|Costa Rica
|72
|75
|62
|60
|68,7
|21
|España
|60
|72
|72
|71
|68,6
|22
|Antigua y Barbuda
|80
|64
|68
|61
|68,5
|23
|Panamá
|79
|70
|60
|59
|68,3
|24
|Suiza
|59
|61
|84
|76
|68,2
|25
|Hungría
|72
|65
|68
|69
|68,2
|26
|Rumania
|79
|62
|67
|66
|68,2
|27
|Finlandia
|53
|67
|83
|76
|68,1
|28
|Tailandia
|79
|71
|58
|58
|68,1
|29
|Australia
|52
|73
|68
|81
|68,0
|30
|Corea del Sur
|59
|70
|75
|69
|67,9
|31
|Baréin
|88
|58
|67
|58
|67,7
|32
|Polonia
|67
|64
|73
|70
|67,7
|33
|Eslovenia
|63
|65
|79
|67
|67,6
|34
|Montenegro
|78
|62
|69
|62
|67,6
|35
|Uruguay
|69
|71
|66
|61
|67,4
|36
|Barbados
|64
|71
|66
|66
|67,2
|37
|Países Bajos
|52
|64
|81
|79
|67,1
|38
|Mauricio
|80
|61
|63
|65
|67,1
|39
|Qatar
|88
|57
|74
|50
|67,1
|40
|Andorra
|76
|62
|80
|52
|66,8
En materia de seguridad, el Global Peace Index 2026, elaborado por el Institute for Economics & Peace, también ubicó a la nación como el país más pacífico de América Latina y el Caribe. El informe destacó su estabilidad institucional, los bajos niveles de conflicto y un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico.
A su vez, el índice de calidad de vida elaborado por Numbeo también lo colocó al frente de Sudamérica. Ese relevamiento consideró factores como poder adquisitivo, sistema de salud, seguridad, costo de vida, contaminación, tiempos de traslado y clima para construir una puntuación general sobre las condiciones de vida en cada país.
Plaza Independencia de Montevideo, Uruguay
El ranking de Rumavi aclaró que su objetivo no es medir la facilidad para obtener una visa o una ciudadanía, sino analizar dónde resulta más conveniente construir un proyecto de vida. Para ello utilizó datos provenientes de organismos internacionales e indicadores públicos, que luego son ponderados según distintos perfiles de migrantes.